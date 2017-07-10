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ABD'den PYD Terör Örgütüne 184 TIR'lık Askeri Sevkiyat

ABD'DEN PYD TERÖR ÖRGÜTÜNE 184 TIR'LIK ASKERİ SEVKİYAT

ABD, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle 184 TIR'lık askeri malzeme gönderdi.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 10:40
Puan Ver : Abd'den Pyd Terör Örgütüne 184 Tır'lık Askeri Sevkiyat(8/10)4

ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları devam ediyor. Son bir hafta içinde yapılan iki sevkiyatta toplamda 184 TIR, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

184 TIR'LIK ASKERİ YARDIM

Haseke'deki AA muhabirinden alınan bilgilere göre, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102 olmak üzere askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan toplam 184 TIR, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye girdi.

DAHA ÖNCE DE GÖNDERMİŞLERDİ

Konvoyda, yakıt tankerleri ve zırhlı Hummer araçları dikkati çekerken, kaynaklar sevkiyatın, Rakka'yı DEAŞ'tan almak için "son hamle hazırlığı" kapsamında yapıldığını iddia etti.

Ayrıca 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120 TIR, PKK/PYD bölgesine teslimat yaptı.

LİSTEDE BİNLERCE SİLAH VAR

AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan edindiği belgede, Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldığı görülmüştü. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer almıştı.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka (kent merkezine yönelik) operasyonunun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu ancak ABD'nin PKK/PYD'ye Nisan 2016'dan bu yana askeri yardımda bulunduğu biliniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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