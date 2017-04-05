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abd'den rakka zamanlamalı hamle!

ABD'DEN RAKKA ZAMANLAMALI HAMLE!

ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki bölgede inşa ettiği hava üssünü genişletiyor. ABD'nin bu hamlesi "Suriye'de İncirlik'e alternatif mi oluşturuluyor?" sorusuna neden oldu.

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:05
Puan Ver : Abd'den Rakka Zamanlamalı Hamle!(9/10)7


Genişletilen hava üssü ile terör örgütü unsurlarına destek vermek için hava araçlarının uçurulabileceği ek bir yer sağlandığı belirtiliyor. Pentagon'un bu üssü İncirlik'e alternatif olarak değerlendireceği yorumunda bulunuluyor. ABD'li yetkililer havaalanının malzeme, ekipman ve personel nakliyatında önemli bir rol oynayacağını ifade ediyor.



 



kaynak:milliyet








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