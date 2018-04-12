Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın Duma'daki saldırıdan Suriye ve Rusya'yı sorumlu tuttuğu belirtilerek olası Suriye operasyonu ile ilgili "tüm seçenekler masada ama henüz karar verilmedi" denildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise Esad rejiminin kimyasal silah kullanım tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durumun olmadığını belirtti.

"İHTİLAF EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Sözcü Nauert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin kimyasal silah kullanımının tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durum yok. Kimyasal Silah Anlaşması'na imza atan taraf olarak attığı adımlarda çok kötü ihlaller var." ifadesini kullandı.

Rusya ile ilgili eleştiride de bulunan Nauert, "Rusya'nın reddetmesi ve diğer bloke eden politikaları Suriye'nin silahsızlandırılması yönündeki kendi çabalarını şüpheye düşürüyor." görüşüne yer verdi.

"BARBARCA BİR SALDIRI, SURİYE HALKI İÇİN AYAĞA KALKACAĞIZ"

Nauert, şunları kaydetti:

"Duma'da bulunan kontaklarımızdan aldığımız bilgiler güvenilir ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından incelenecek. Bu barbarca bir saldırıydı ve uluslararası toplum kimyasal silahları kullanan tarafı sorumlu tutmalıdır. Suriye halkı için ayağa kalkacağız."

"BAŞKAN, SALDIRIDAN ESAD VE RUSLARI SORUMLU TUTUYOR"

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Duma'da gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Rusya'yı sorumlu tuttuğunu belirtti.

"Tüm seçenekler masada" diyen Sanders, ABD'nin olası cevabıyla ilgili soru üzerinde "Bununla ilgili nihai kararlar henüz alınmadı" diye konuştu.

DOĞU GUTA SALDIRISINDA 78 SİVİL ÖLMÜŞTÜ

Suriye'de Esed rejiminin 7 Nisan'da Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: haberinburada