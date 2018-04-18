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ABD'den S-400 uyarısı: Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir

ABD'DEN S-400 UYARISI: TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULANABİLİR

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini açıkladı.

Tarih : 18 Nisan 2018, 18:50
Puan Ver : Abd'den S-400 Uyarısı: Türkiye'ye Yaptırım Uygulanabilir(9/10)5

Haftasonu İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'ye füze saldırısı düzenleyen ABD'den Suriye'de barışı tesis etmek için diplomatik çalışmalar yürüten Türkiye ve Rusya'nın işbirliği hakkında bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAYABİLİRİZ"

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye ve Rusya arasında Suriye kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmaların endişe verici olduğunu açıkladı. Bakanlık, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN BATI'YLA İLİŞKİLERİNİ KORUMASI GEREKİR"

Mitchell, "Ankara, Suriye'de taktik hedeflere ulaşmak adına Moskova'ya stratejik tavizler verilmesinin risklerini hatırlamalı. Türkiye, ABD'yle olan yakın ilişkilere rağmen Rusya ve İran'la işbirliğini artırdı. Türkiye'nin Batı'yla stratejik ve siyasi birliğini koruması, ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olur" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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