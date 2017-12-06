ABD'DEN SEYAHAT UYARISI! FİLİSTİN'DE DÜZENLENECEK GÖSTERİLERE KARŞI BAZI BÖLGELERİ YASAKLADI
ABD, Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına karşı Filistin'de yapılması beklenen büyük gösterilere karşı vatandaşlarını uyararak, bazı bölgelerin yasaklandığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşıma planına karşı Filistin genelinde büyük gösteriler planlanıyor.
Çeşitli sivil toplum kuruluşları, yapılacak gösterilere geniş katılım sağlamaları konusunda Filistinlilere çağrı yaptı.
BÜYÜKELÇİLİK SİTESİNDEN UYARI YAPILDI
ABD'nin gösteri çağrılarına tepkisi de gecikmedi.
ABD'nin Kudüs'e taşımak istediği Tel Aviv büyükelçiliğinin internet sitesinden bir açıklama yapılarak, ABD vatandaşlarının 6 Aralık'ta bazı bölgelerden uzak durmaları istendi. Mesaj, Kudüs konsolosluğunun twitter hesabından da paylaşıldı.
İKİNCİ BİR EMRE KADAR YASAKLANDI
Açıklamada, Kudüs ve Batı Şeria'da gösteri çağrıları yapıldığı belirtilerek, ABD hükümet çalışanlarının ve ailelerinin Beytüllahim, Eriha, Batı Şeria ve Kudüs'ün eski şehir bölümüne girişlerinin ikinci bir emre kadar yasaklandığı açıklandı.
"KALABALIK YERLERDEN UZAK DURUN"
Yapılan uyarıda ayrıca, bölgedeki ABD vatandaşlarına da kalabalık yerlerden, gösteri düzenlenen meydanlardan ve polis ve askerlerin yoğun olduğu yerlerden uzak durmaları tavsiye edildi.
Ayrıca, ABD vatandaşlarının, seyahat kararı alırken, ABD hükümetinin kısıtlamaları ve Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail, Batı Şeria ve Gazze için seyahat uyarılarının yer aldığı ek rehberi dikkate almaları önerildi. (Haberler.com)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cezaevine Gönderilen Fetö'cü Kadınlar, Beddua Seansları Düzenlemiş
- İskenderun Körfezi'nde Savaş Gemisi Batıkları Bulundu
- Abd'nin Skandal Kudüs Planına Hükümetten Art Arda Çok Sert Tepki!
- Düğün Günü Karısını Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran Sözler
- Meterolojiden İstanbullulara Yeni Uyarı: Kar Yağışı Bugün De Devam Edecek
EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Arslan: Cankurtaran Geçidi Bu Ay Hizmete Açılıyor
- Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
- Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız
- Zuckerberg'ten Aldıkları Parayı, Sanal Paraya Yatırarak Bitcoin Milyarderi Oldular
- Ayder Yaylası'na Alternatif Olarak 11 Yeni Yer Aranıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Son Dakika! Londra'da Metro İstasyonu Kapatıldı
- Muhalefetle Anlaşan Lübnan Başbakanı Hariri, İstifasını Geri Çekti
- Cezayir'den Macron'un Ziyareti Öncesi Fransa'ya Özür Çağrısı
- Bollywood'un Efsane İsmi Shashi Kapoor Hayatını Kaybetti
- Kanser Olan Arkadaşının 1 Yıllık Ömrü Kalınca Okulu Bıraktı, Kendini Ona Adadı
Bu Haberle İlgili Yorumlar