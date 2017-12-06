ABD, Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına karşı Filistin'de yapılması beklenen büyük gösterilere karşı vatandaşlarını uyararak, bazı bölgelerin yasaklandığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşıma planına karşı Filistin genelinde büyük gösteriler planlanıyor.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları, yapılacak gösterilere geniş katılım sağlamaları konusunda Filistinlilere çağrı yaptı.

BÜYÜKELÇİLİK SİTESİNDEN UYARI YAPILDI

ABD'nin gösteri çağrılarına tepkisi de gecikmedi.

ABD'nin Kudüs'e taşımak istediği Tel Aviv büyükelçiliğinin internet sitesinden bir açıklama yapılarak, ABD vatandaşlarının 6 Aralık'ta bazı bölgelerden uzak durmaları istendi. Mesaj, Kudüs konsolosluğunun twitter hesabından da paylaşıldı.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR YASAKLANDI

Açıklamada, Kudüs ve Batı Şeria'da gösteri çağrıları yapıldığı belirtilerek, ABD hükümet çalışanlarının ve ailelerinin Beytüllahim, Eriha, Batı Şeria ve Kudüs'ün eski şehir bölümüne girişlerinin ikinci bir emre kadar yasaklandığı açıklandı.

"KALABALIK YERLERDEN UZAK DURUN"

Yapılan uyarıda ayrıca, bölgedeki ABD vatandaşlarına da kalabalık yerlerden, gösteri düzenlenen meydanlardan ve polis ve askerlerin yoğun olduğu yerlerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Ayrıca, ABD vatandaşlarının, seyahat kararı alırken, ABD hükümetinin kısıtlamaları ve Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail, Batı Şeria ve Gazze için seyahat uyarılarının yer aldığı ek rehberi dikkate almaları önerildi. (Haberler.com)

Kaynak: haberinburada