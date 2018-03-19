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ABD'den skandal Afrin açıklaması: Kürt nüfus endişeyle kenti boşalttı

ABD'DEN SKANDAL AFRİN AÇIKLAMASI: KÜRT NÜFUS ENDİŞEYLE KENTİ BOŞALTTI

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı, Afrin'in teröristlerden temizlenmesiyle ilgili "Kürtler Türk ordusunun endişesiyle Afrin'i boşaltmış." açıklaması yaptı.

Tarih : 19 Mart 2018, 19:30
Puan Ver : Abd'den Skandal Afrin Açıklaması: Kürt Nüfus Endişeyle Kenti Boşalttı(6/10)2

ABD Dışişleri Afrin'den gelen haberlerden derin endişe duyduklarını açıkladı. ABD Dışişleri tardından yapılan açıklamada, "Kürtler Türk ordusunun endişesiyle Afrin'i boşaltmış. Türkiye, Rusya ve İran'a insani yardım çağrısı yapıyoruz" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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