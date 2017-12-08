ABD'DEN SONRA ÇEKYA DA KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK KABUL ETTİ
Trump'ın ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması talimatı vermesinin ardından eski ismi Çek Cumhuriyeti olan AB üyesi Çekya da benzer bir adım attı.
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından Çekya da ABD'nin kararına uyarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı.
BARIŞ İMZALANANA KADAR KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANIYACAKLAR
Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada "Çekya, İsrail ve Filistin arasında barış anlaşması imzalanana dek, Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaktadır" denildi.
Açıklamada, "Büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması ise ancak bölgede ve dünyadaki kilit müttefiklerle görüşmelerin sonuçlarına bağlı olarak değerlendirmeye alınacaktır." denildi.
Kaynak: haberinburada
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