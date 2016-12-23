Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!
Lg 5 Yeni Akıllı Telefonunu Duyurdu
Playstation Now 2017'ye 26 Yeni Oyunla Giriyor
Lg K10 2017 Teknik Özellikleri Ve Diğer Detayları
Cuntacı Akyüz'ün Aracından Ölüm Planı Çıktı!
Call Of Duty: Infinite Warfare İçin İlk Harita Dlc'si Duyuruldu
Star Wars Temalı İlginç Ürünler
Tutuklu Lüks Araçlara Yüzde 25 Ötv Affı Geliyor
Meteorolojiden Yoğun Kar Ve Kuvvetli Yağış Uyarısı
Romantik Gece Kabusa Döndü!

ABD'DEN SURİYE İTİRAFI: BAŞARISIZ OLDUK


ABD'DEN SURİYE İTİRAFI: BAŞARISIZ OLDUK
Tarih : 23 Aralık 2016, 09:21
Puan Ver : Abd'den Suriye İtirafı: Başarısız Olduk(7/10)9


ABD'den, Suriye'de politik bir geçiş süreci sağlama yönündeki diplomatik girişimlerde başarısız oldukları itirafı geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye'de politik bir geçiş süreci konusunda diplomatik girişimlerinin başarılı olmadığını söyledi.

Kirby, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında kendisine yöneltilen, 'Dışişleri Bakanı John Kerry'nin şunu daha iyi yapabilseydik diye düşündüğü bir konu var mı' sorusuna cevaben, "Dışişleri Bakanı'na soracak olsaydınız, size Suriye'de içinde bulunduğumuz durumdan dolayı nasıl hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyecek ilk kişi olurdu. Bizim Suriye'de politik bir geçiş sürecine ulaşma, Suriye halkının sesinin duyulacağı, daha iyi, daha güvenli ve birleşik bir Suriye diplomatik konusundaki diplomatik girişimlerimiz başarılı olmadı. Bu önümüzdeki birkaç hafta içinde değişmez demek değil. Bir ay daha görevini sürdürecek, bizi istediğimiz noktaya getirmeye çalışacak. Sanırım kendisi bu konuda daha başarılı olabilmeyi dilediğini söylerdi" şeklinde konuştu.



Kirby, Halep'in yeniden Esed rejiminin eline geçmesiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta da, Haleplilerin güvenliğinden, gereksinimlerinin karşılanmasından Suriye hükümetinin sorumlu olduğunu söyledi. Kirby, "Elbette sorumlular. Aynı zamanda Halep'in alınması sürecinde yol açtıkları yıkımdan, açlıktan, felaketten de sorumlular" dedi



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Abd  Den  Suriye  İtirafı  Başarısız  Olduk    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER