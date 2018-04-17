Suriye'nin Duma ilçesindeki saldırıya karşılık olarak Cumartesi günü ABD, Fransa ve İngiltere, Şam yönetimine hava saldırısı düzenledi. Harekatın ardından bugün de saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Duma'da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının ardından Cumartesi günü ABD, Fransa ve İngiltere Şam yönetimine karşı hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından bugün de yeni bir hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

FÜZELER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Humus vilayetinin hava sahasına atılan füzeler Suriye hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

HAVA ÜSSÜNÜ HEDEF ALDILAR

Füzelerin Şayrat Hava Üssü'nü hedef aldığı belirtilirken, nereden ve kim tarafından atıldığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. ABD Savunma Bakanlığı bölgede ABD'nin herhangi bir askeri eyleminin olmadığını belirtti.

"HAVA SAHASINI İHLAL EDEN FÜZELER İMHA EDİLDİ"

Suriye resmi haber ajansı SANA ise, "Suriye hava savunma sistemi, Humus üzerinde hava sahasını ihlal eden füzeleri etkisiz hale getirdi" diyerek haberi duyurdu.

ARAP MEDYASI: İSRAİL UÇAKLARI GÖRÜLDÜ

Arap medyasından yerel kaynaklar ise, Suriye'nin hava sahasında İsrail uçaklarının görüldüğünü öne sürdü.

Kaynak: haberinburada