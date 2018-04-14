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Manşet Haberi
ABD'DEN 'SURİYE'Yİ YİNE VURACAĞIZ' SİNYALİ GELDİ
Tarih :
14 Nisan 2018, 15:00
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Abd'den 'suriye'yi Yine Vuracağız' Sinyali Geldi
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Kaynak: haberinburada
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Etiketler:
Abd
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