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ABD'DEN 'SURİYE'Yİ YİNE VURACAĞIZ' SİNYALİ GELDİ


ABD'den 'Suriye'yi yine vuracağız' sinyali geldi
Tarih : 14 Nisan 2018, 15:00
Puan Ver : Abd'den 'suriye'yi Yine Vuracağız' Sinyali Geldi(7/10)3

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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