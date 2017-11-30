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ABD'DEN TÜRKİYE İLE KRİZ ÇIKARACAK BİR HAMLE DAHA


ABD'den Türkiye ile kriz çıkaracak bir hamle daha
Tarih : 30 Kasım 2017, 15:30
Puan Ver : Abd'den Türkiye İle Kriz Çıkaracak Bir Hamle Daha(5/10)1

ABD Başkanı Donald Trump YPG'ye silah yardımının kesileceğini, Beyaz Saray da verilen silahların geri isteneceğini söylemesine rağmen; ABD 2018 yılı bütçesinde DEAŞ'la mücadeleye 500 milyon dolar ayırırken, YPG'ye 5 bin AK-47 sevk edileceğini açıkladı.

5 BİN KALAŞNİKOF

Trump YPG'ye silah yardımının kesileceğini, Beyaz Saray da verilen silahların geri isteneceğini söylemesine rağmen; ABD 2018 yılı bütçesinde DEAŞ'la mücadeleye 500 milyon dolar ayırırken, YPG'ye 5 bin AK-47 sevk edileceğini açıkladı.

TRUMP SÖZ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'ye bundan sonra silah verilmeyeceğini açıklamasından sonra, Beyaz Saray yönetiminden bir yetkili ağır silahların PKK'lılardan geri isteneceğini Reuters'a söyledi.

Al Monitor'un Pentagon muhabiri Jack Detsch'in haberine göre, PYD/YPG'ye verilen silahların hepsinin seri numarası alıyor ve özellikle ağır silahların bilgileri Türkiye ile paylaşılıyor. Suriye'deki süreç bittikten sonra da bu silahlar PYD/YPG'den geri istenecek. Haberde yer alan bilgilere göre, silahların yanlış ellere gitmesini engellemek için silahları izleme veri tabanı oluşturuldu. Bu silahların seri numaraları kayıt edildi. Ayrıca ağır makineli tüfekler, Humvee'lerin güvenli dönüşlerinin sağlanacağının bilgisi Türkiye ile paylaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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