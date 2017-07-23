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Abd'den, Türkiye'nin Alacağı S-400 Füzeleri İçin Tehdit Gibi Açıklama: Bizim İçin Kaygı Verici
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ABD'DEN, TÜRKİYE'NİN ALACAĞI S-400 FÜZELERİ İÇİN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA: BİZİM İÇİN KAYGI VERİCİ


ABD'den, Türkiye'nin Alacağı S-400 Füzeleri İçin Tehdit Gibi Açıklama: Bizim İçin Kaygı Verici
Tarih : 23 Temmuz 2017, 22:10
Puan Ver : Abd'den, Türkiye'nin Alacağı S-400 Füzeleri İçin Tehdit Gibi Açıklama: Bizim İçin Kaygı Verici(6/10)2

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Colorado eyaletinin Aspen kentinde her yıl düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda, NBC televizyonuna mülakat verdi.

"S-400'LER BİZİM İÇİN KAYGI VERİCİ"

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 ileri teknoloji hava savunma sistemi satın aldığına yönelik haberlerin sorulması üzerine Orgeneral Dunford, "Bu yönde yapılan haberler doğru değil. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almadı. Bunu yapmış olsalardı, bu durum kaygı verici olurdu ancak yapmadılar." dedi.

"ABD'NİN SUREİYE'DE 50 BİN MİLİTANI VAR"

DEAŞ ile mücadele konusunda da değerlendirmelerde bulunan Joseph Dunford, 2 yıl önce Suriye'de ABD ile müttefik olan sadece 200 milis kuvvet bulunduğunu ancak bu sayının bugün 50 bine çıktığını bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN PKK KAYGISINI DİKKATE ALIYORUZ"

Dunford, PYD/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), ABD'nin desteği ile Suriye'nin kuzeydoğusunu DEAŞ'tan temizlediğini de savundu.

ABD'nin, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/PKK'ya destek vermesinin Türkiye'yi rahatsız ettiğini kabul eden Orgeneral Dunford, bu konuda Türkiye'nin kaygılarını dikkate aldıklarını ifade etti.

ABD'nin örgüte destek vermesinin Türkiye ile sürtüşmeye neden olduğunu anımsatan Dunford, "Sadece DEAŞ'ı Rakka'dan ve Fırat Vadisi'nden çıkarmak değil Türkiye ile uzun dönemli ilişkilerimizi nasıl yürüteceğimize yönelik Türkiye'nin kaygılarını azaltmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Joseph Dunford, "Size şunu söyleyeyim; Suriye'de askeri veya siyasi her çözümde güvenlik bakımından Türkiye'nin uzun dönem menfaatleri tam dikkate alınarak tamamlanacaktır." ifadesini kullandı.

FİKRİ IŞIK: S-400'DE SONA GELİNDİ

Milli Savunma Bakanlığı görevinden Başbakan Yardımcılığına atanan Fikri Işık, geçen hafta Ankara ile Moskova arasındaki S-400 hava savunma sistemi konusundaki görüşmelerin son aşamasına geldiğini açıklamıştı.

Mobil karadan havaya S-400 füze sistemleri, kısa ve uzun menzilli hava hedeflerine karşı koyacak füzeler fırlatan yeni nesil savunma sistemleri olarak biliniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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