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abd'den türkiye'ye kritik ziyaret

ABD'DEN TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, temmuz ayında düzenlenecek 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Tarih : 09 Haziran 2017, 14:01
Puan Ver : Abd'den Türkiye'ye Kritik Ziyaret(9/10)6


Dünya Petrol Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Tillerson'ın, 9-13 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve dünya genelinde 50'nin üzerinde ülkenin enerji bakanlarının katılacağı 22. Dünya Petrol Kongresi için İstanbul'a geleceği belirtildi.



Kongre kapsamında petrol ve doğalgaz endüstrisine yaptığı üstün katkılarından dolayı bir dönem ExxonMobil'in başkanlığını da yürüten Dışişleri Bakanı Tillerson'a, Dünya Petrol Konseyinin en büyük onur ödülü olan "Dewhurst Ödülü" verileceği kaydedildi.



 



kaynak:haber7








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