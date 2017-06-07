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abd'den türkiye'ye müdahale kınaması

ABD'DEN TÜRKİYE'YE MÜDAHALE KINAMASI

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının Washington'daki Büyükelçilik Konutu önünde "protestoculara müdahalesini" kınanmasını öngören karar tasarısını kabul etmesinin ardından, dün tasarıya ilişkin yapılan oylamada Türkiye'ye...

Tarih : 07 Haziran 2017, 09:08
Puan Ver : Abd'den Türkiye'ye Müdahale Kınaması(7/10)4


ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının Washington'daki Büyükelçilik Konutu önünde "protestoculara müdahalesini" kınanmasını öngören karar tasarısını kabul etmesinin ardından, dün tasarıya ilişkin yapılan oylamada Türkiye'ye yönelik "kınama kararı" çıktı.



Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili temsilcilerin ortaklaşa hazırlayıp oylamaya sunduğu tasarı Mayıs ayında katılan temsilcilerden hiçbir fire vermeksizin 397 oyla kabul edildi. ABD medyasında ve yönetim birimlerinde çok yoğun tepkilere yol açan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir süre makam aracından izlediği kavgaya ilişkin tepki, ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı "kınama kararı" ile somutlaştı.



 



kaynak:haberler








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