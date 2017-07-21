ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez'de yaşanan Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KATAR'IN ATTIĞI ADIMLARDAN MEMNUNUZ"

Tillerson, Katar'ın terörün finansmanıyla mücadelede attığı agresif adımlardan ABD'nin memnun olduğu belirtti.

AMBARGOCU ÜLKELERE ÇAĞRI

ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a uyguladıkları amborgoyu kaldırma konusunu değerlendirmelerini umduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU? İŞTE MADDE MADDE KATAR KRİZİ

• Bahreyn "ülkenin güvenlik ve istikrarını sarsmak ve iç işlerine karışmakla" suçladığı Katar'la ilişkilerini kesti. Bahreyn'den yapılan açıklamada "Medya yoluyla ülkedeki terörist faaliyetler kışkırtıldı ve ülkede kaos ortamının oluşması için çabalandı" ifadesi yer aldı.

• Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, Riyad Yönetimi'nin Katar'la sınırlarını kapattığını; kara, deniz ve hava temasını kestiğini duyurdu. SPA, amacın Krallığı "terörizm ve aşırılıkçılık tehlikesinden korumak olduğunu" aktardı.

• Riyad Yönetimi, Yemen'de Şii Husilere karşı verilen savaş için kurulan koalisyondan Katar'ı çıkardı.

• BAE, Katarlı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verdi. Resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre; Abu Dhabi Yönetimi, Doha'yı "terörizmi, aşırılıkçılığı ve mezhepçiliği desteklemek, finanse etmek ve benimsemekle" suçladı.

• Mısır da hava sahasını ve limanlarını Katar'a kapattı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Katarlı diplomatlara ülkeyi terk etmek için 48 saat süre verdi.

• Reuters'ın haberine göre; Bahreyn, Mısır ve BAE, Katar vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri için 2 hafta süre verdi.

• Dört ülkenin ortak kararına ilişkin Katar'dan ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Önlemler haksız ve temeli olmayan iddia ve suçlamalara dayanıyor" ifadesi yer aldı. Katar vatandaşların normal hayatlarının bu karadan etkilenmeyeceği vurguladı.

• İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Kalemi'nden Hamid Abutalibi, Katar'a yönelik hamlenin Ortadoğu'daki krize son vermeyeceğini ifade etti. Abutalibi, "Diplomatik ilişkilerin kesildiği ve sınırların kapandığı bir dönem krizin çözümü için bir yol değil. Daha önce de söylediğim üzere, saldırganlık ve işgal çözüm değil istikrarsızlık doğurur" açıklamasında bulundu.

• BAE'ye ait havayolu şirketi Etihad Airways, yerel saatle 02:45'ten itibaren Doha'ya ve Doha'dan yapılacak tüm seferleri askıya aldı. Dubai merkezli Flydubai de benzer bir karar aldı.



Katar Havayolları da Suudi Arabistan'a tüm seferlerini durdurdu.

• Tüm bu gelişmelerin ardından Yemen de Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Yemen'in uluslararası olarak tanınan yönetimi, Katar'ı İran destekli Husi hareketiyle işbirliği yapmakla suçladı.

• ABD Dışişleri Bakanı Avustralya'nın Sydney kentinde yaptığı açıklamada taraflara sorunları diyalogla çözme çağrısında bulundu. Tillerson, bu gelişmelerin küresel bazda terörle mücadeleyi etkileyeceğini düşünmediğini ifade etti.

• Yemen'in ardından Libya'nın uluslararası çapta tanınan hükümeti de Katar'la ilişkileri kestiğini açıkladı. Tobruk Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Muhammed Dairi, Sky News Arabia'ya yaptığı açıklamada, "Katar, 2012'den bu yana Müslüman Kardeşler'in Libya koluna ve diğer silahlı İslamcı gruplara silah sağlayan ana kaynak ve Arap dünyasının ulusal güvenliğine tehdit teşkil ediyor" dedi.

• Son olarak Maldivler Cumhuriyeti Katar'la ilişkisini kestiğini açıkladı.

• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'le düzenlediği ortak basın toplantısında Katar meselesine ilişkin şunları söyledi: "Hepimizi üzen bir gelişme. Elbette sorunlar yaşayabilir ülkeler. Ama her şartta diyaloğun

devam etmesi lazım. Bu durumun normalleşmesi için elimizden gelen her türlü desteği veririz."

• Katarlılar, sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın sınırları kapatacağı yönünde haberi duyar duymaz marketlere akın etti. Sosyal medyada boş rafları yansıtan fotoğraflar yayınlandı. Görsellerden Katar vatandaşlarının su, süt, ekmek, pirinç ve yumurta stokladığı görülüyor.

• Körfez'de yaşanan gelişmelerden futbol dünyası da etkilendi. FIFA, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'la görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Kaynak: haberinburada