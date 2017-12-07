Adalet Bakanlığında Fetö Operasyonu
İstanbul'da Fetö'ye Şafak Operasyonu; Çok Sayıda Gözaltı
Muslera'dan 6 Yıl Sonra Şaşırtan Hareket
Trump'ın Kudüs Kararı Yeni Bir İntifada Doğurur Mu?
Trump'ın Kudüs Kararına Başbakan'dan Sert Çıkış: Türkiye İçin Yok Hükmündedir
Trump'ın Kudüs Kararına Beştepe'den İlk Tepki: Reddediyor Ve Kınıyoruz
Cam Filminin Serbest Bırakılması İçin Yürütmeyi Durdurma Davası Açıldı
Kudüs Neden Önemli Ve Tartışmalı Bir Şehir?
Kararı Duyar Duymaz Teşekkür Etti: Sonsuza Dek Minnettar Kalacağız!
Davada Ebru'nun Adı Geçti: Yüzde 99'u Yalandı
Psa Grubu, Opel İçin Ödediği Paranın Yarısını İstiyor
Abd Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanımasına Türkiye'den Peş Peşe Tepki Yağdı
Mahmut Abbas'tan Trump'ın Kudüs Kararına Tepki: Kudüs, Filistin'in Başkentidir!
Fetö Davasında Baklavacı Güllü'ye Hakimden Fırça: Mıy Mıy Konuşma!
Trump Kudüs Kararını Açıkladı! Peki Selefi Obama Kudüs Konusunda Ne Yapmıştı
Barcelonalı Arda Turan'ın Sakatlığı Geçti
Kar Bastırdı Serhat İlinde Okullar Tatil Edildi
Bomba İddia! Macaristan'dan Dönmeyen Halk Oyunları Ekibi Fetö'cü Çıktı
İstanbul'un Gelir Seviyesi En Yüksek İlçesi Beşiktaş Oldu
Mcdonald's Görevlisinin Başörtüsünü Çıkartmasını İstediği Öğrenci: Özür Yeterli Değil

ABD'den vatandaşlarına kritik Kudüs uyarısı! Tarih verdi

ABD'DEN VATANDAŞLARINA KRİTİK KUDÜS UYARISI! TARİH VERDİ

ABD, vatandaşlarını 20 Aralık'a kadar Kudüs ve çevresine seyahat etmemeleri yönünde uyardı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 01:00
Puan Ver : Abd'den Vatandaşlarına Kritik Kudüs Uyarısı! Tarih Verdi(6/10)2

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması beklenirken, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına kritik uyarı geldi.

Bakanlık tarafından ABD vatandaşlarına 20 Aralık'a kadar Kudüs ve çevresine ziyaret etmeme uyarısı yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Den  Vatandaşlarına  Kritik  Kudüs  Uyarısı  Tarih  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER