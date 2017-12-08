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ABD'den Yeni Açıklama: Büyükelçiliğin Kudüs'e Taşınması 2 Yıldan Uzun Sürer

ABD'DEN YENİ AÇIKLAMA: BÜYÜKELÇİLİĞİN KUDÜS'E TAŞINMASI 2 YILDAN UZUN SÜRER

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının iki yıldan daha uzun sürebileceğini söyledi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 18:40
Puan Ver : Abd'den Yeni Açıklama: Büyükelçiliğin Kudüs'e Taşınması 2 Yıldan Uzun Sürer(9/10)5

Tepki çeken Kudüs kararının ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'la görüştükten sonra açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının birkaç yıl sürebileceğini söyledi.

"BİRAZ ZAMAN ALACAK"

Fransa'yı ziyaret eden Tillerson, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararı hakkındaki soruya yer belirleme, inşaat planı, yetkilendirme ve büyükelçilik binasının inşa edilmesinin "biraz zaman alacağı" yanıtını verdi.

"ELÇİLİK 2018'DE TAŞINMAZ"

Tillerson, "Bu yıl olmaz, muhtemelen 2018'de de gerçekleşmez." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Trump'ın kararının "Kudüs için herhangi bir nihai statü ifade etmediğini" belirterek, Kudüs'ün sınırlarının Filistinliler ile İsraillilerin üzerinde "müzakere edip karar vereceği" bir konu olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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