Bağdadi Yüksek İhtimalle Öldürüldü
Bim, Yeni Şirket Kuruyor
19 Yarışmasında Rekor Ödül.. 1 Milyon Tl Kazandı!
Hamidou Traore, Karabükspor'da
Eski Tbmm Başkanı Karaduman Vefat Etti
Fetö'den Gözaltına Alınan Üsteğmene Adli Kontrol
Cumhurbaşkanlığı'ndan Flaş 'katar' Açıklaması
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Fetö'den Gözaltında
Guatemala'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem
Genç Çiftçi Projelerine Hibe Desteği
İşte Sigara İsteğini Azaltan Tüyolar!
Tsk Açıkladı: 3 Terörist Öldürüldü
Fahriye Evcen'in Gelinliği Göz Kamaştıracak
Alex Tyus, Galatasaray'a Veda Etti
Tüm Türkiye'de Ücretsiz
Facebook Hesaplarına 'kopya Koruması' Geliyor
Kırşehir Merkezli Fetö/Pdy Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı
Diyarbakır'da İş Adamlarına Yönelik Terör Operasyonu
Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Karşılama!
Safranbolu Belediye Başkanı Görevden Alındı

abd'den ypg mektubu

ABD'DEN YPG MEKTUBU

ABD Savunma Bakanı Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a, YPG'ye verdikleri silahlarla ilgili mektup gönderdi.

Tarih : 22 Haziran 2017, 13:09
Puan Ver : Abd'den Ypg Mektubu(9/10)10


ABD Savunma Bakanı Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a, YPG'ye verdikleri silahlarla ilgili mektup gönderdi. Mektupta YPG'ye gönderilen silahların düzenli olarak Türkiye'ye rapor edileceği belirtilirken, DEAŞ yenilince silahların YPG'den geri alınacağı da vurgulandı.



ABD Savunma Bakanı James Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a hitaben bir mektup gönderdi.



Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD Savunma Bakanı James Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a hitaben bir mektup gönderdi.



Mektupta Mattis, YPG'ye verilen malzeme ve teçhizata ilişkin bilgiler verdi.



Daha önce Bakan Işık ile yaptığı görüşmelerde ABD'nin, YPG'nin içinde yer aldığı SDG ile taktik bir ilişkilerinin bulunduğunu ve bu ilişkinin şeffaflığını sağlama arzusunda olduklarını belirttiğini aktaran Mattis, şeffaflığı sağlama konusundaki güvencesini bir kez daha teyit etti. Mattis, ABD ile Türkiye'nin ilişkisinin DEAŞ'ın mağlup edilmesinin çok daha ötesinde bir stratejik ortaklık olduğuna vurgu yaptı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Abd  Den  Ypg  Mektubu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER