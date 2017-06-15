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Ab'de Roaming Ücretleri Kaldırıldı
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ab'de roaming ücretleri kaldırıldı

AB'DE ROAMİNG ÜCRETLERİ KALDIRILDI

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde cep telefonu operatörlerinin abonelere uyguladığı dolaşım (roaming) ücretlerine bugünden itibaren son verildi.

Tarih : 15 Haziran 2017, 15:43
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Üzerinde 10 yıldan uzun bir süre çalışılan, AB Komisyonunun hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan "Evde gibi dolaşım" adlı roaming düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi.



Düzenlemeyle, 15 Haziran 2017 tarihi itibarıyla, AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerinde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave roaming ücreti ödemeden kullanacak.



Böylece, AB üyesi ülke vatandaşlarının iş, tatil ve özel seyahatlerinde bir başka AB üyesi ülke sınırlarını geçtiğinde aldığı roaming mesajları ve kullanım sınırlamaları son bulacak.



 



kaynak:milliyet








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