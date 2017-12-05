AB'DEN ABD'YE KUDÜS UYARISI: CİDDİ SONUÇLARI OLUR
Avrupa Birliği, Kudüs'ün statüsünde değişikliğe neden olacak herhangi bir karar ya da tek taraflı adımın dünya genelinde ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
Avrupa Birliği (AB), Kudüs'ün statüsünde değişikliğe neden olacak herhangi bir karar ya da tek taraflı eylemin dünya genelinde yansımaları olacağı uyarısında bulundu.
TELEFON GÖRÜŞMESİNDE KONU KUDÜS'TÜ
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safadi'yle yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, ikilinin ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.
"CİDDİ SONUÇLARI OLUR"
Açıklamada, "AB, Kudüs'ün statüsünde değişikliğe neden olacak herhangi bir karar ya da bireysel eylemin ciddi sonuçları olacağını düşünüyor. Böyle bir karar, dünya çapındaki kamuoyunda yankı uyandırabilir." ifadeleri yer aldı.
BARIŞ SÜRECİNİ HATIRLATIP UYARDI
İsrail-Filistin arasındaki barış sürecine odaklanılması çağrısı yapılan açıklamada, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması halinde barış sürecinin olumsuz bir şekilde etkileneceği uyarısı yapıldı.
Açıklamada, AB'nin anlamlı bir barış sürecinin tekrar başlatılması için tüm taraflarla irtibatta kalmaya devam edeceği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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