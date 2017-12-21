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AB'den Bitcoin uyarısı: Ciddi riskleri bulunuyor

AB'DEN BİTCOİN UYARISI: CİDDİ RİSKLERİ BULUNUYOR

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Bitcoin'in gerçek bir para birimi olmadığına dikkat çekerek "Sanal paraların yatırımcı ve tüketici açısından ciddi riskleri bulunuyor" dedi.

Tarih : 21 Aralık 2017, 20:30
Puan Ver : Ab'den Bitcoin Uyarısı: Ciddi Riskleri Bulunuyor(6/10)2

Dombrovskis, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Bitcoin ve sanal paralara ilişkin son hafta yaşanan gelişmelerin dikkatini çektiğini belirterek, "AB Komisyonu, Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor" diye konuştu.

"CİDDİ DALGALANMALAR YATIRIMIN TAMAMEN KAYBOLMASINA NEDEN OLABİLİR"

Bitcoin ve diğer çeşitli sanal paraların yatırımcı ve tüketiciler açısından ciddi riskleri bulunduğuna dikkati çeken Dombrovskis, "Bunların, ciddi fiyat dalgalanmaları, yatırımların tamamen kaybolması, çeşitli operasyonel ve güvenlik zafiyetleri ile piyasa manipülasyonuna açıklıkları gibi riskleri ve eksiklikleri mevcut." ifadelerini kullandı.

Bitcoin'in değerinin herhangi bir ülke veya kuruluş tarafından belirlenmediğine işaret eden Dombrovskis, "Yatırımcılar, bunların değerinin her an düşebileceğini fark etmeli. Bitcoin, gerçek bir para birimi değil." değerlendirmesinde bulundu.

Dombrovskis, piyasalarda yaşanan mevcut gelişmeler karşısında AB'nin mali denetim kurum ve mekanizmalarına olası riskler karşısında uyarılarını güncellemeleri çağrısında bulunduğunu söyledi.

"ORANTILI VE RİSKE DUYARLI OLMALI"

AB sermaye piyasalarının daha etkin denetlenmesine yönelik "yatırım şirketleri" hakkında düzenleme teklifini de açıklayan Dombrovskis, "Kurallarımız orantılı ve riske duyarlı olmalıdır. Küçük yatırım firmaları, risk profillerine daha fazla uyan daha basit şartlardan yararlanacak." diye konuştu.

Dombrovskis, yeni düzenlemelerinin, Avro Bölgesinde faaliyet gösteren 30 milyar avrodan daha büyük yatırım şirketlerinin Avrupa Merkez Bankası (ECB) denetimine alınmasına, daha küçüklerinin ise ülkelerin kendi yetkili makamlarınca denetlenmesine yönelik olduğunu anlattı. Dombrovskis, yeni düzenlemenin, iyi işleyen sermaye piyasalarını destekleyeceğini ve finansal istikrarı sağlayacağını sözlerine ekledi.

"AB'DE 6 BİN YATIRIM FİRMASI BULUNUYOR"

AB'de 6 bin civarı yatırım firması faaliyet gösteriyor. Bu yatırım firmaları mevcut durumda, AB'nin bankalara yönelik kurallarının bir kısmı ve menkul kıymetler piyasalarına yönelik yasalarla ulusal düzeyde denetleniyor.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak. Taraflar bir metin üzerinde uzlaşınca tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek. Ardından AB üyesi bütün ülkelerin gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmesi gerekecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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