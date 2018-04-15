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AB'den FETÖ'ye Şok! Terör Örgütü Tanımını İlk Kez Kullandılar

AB'DEN FETÖ'YE ŞOK! TERÖR ÖRGÜTÜ TANIMINI İLK KEZ KULLANDILAR

Avrupa Komisyonu'nun aday ülkelere ilişkin raporda yer alan Türkiye kısmına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Ayrıca raporda, ilk kez FETÖ bir terör örgütü olarak tanımlandı.

Tarih : 15 Nisan 2018, 16:40
Puan Ver : Ab'den Fetö'ye Şok! Terör Örgütü Tanımını İlk Kez Kullandılar(6/10)2

Avrupa Komisyonu'nun aday ülkelere ilişkin raporda Türkiye'nin AB'ye aday bir ülke olduğunu teyit ederek müzakerelerin tam üyeliği hedeflediğine vurgu yapıldı. Raporda, ilk kez FETÖ bir terör örgütü olarak tanımlandı.

TÜRKİYE'NİN CİDDİ BİR BÜYÜME YAKALADIĞI YER ALDI

Avrupa Komisyonu'nun 17 Nisan tarihinde yayımlayacağı aday ülkelere ilişkin raporda, 2017 yılında Türk ekonomisinin ciddi bir büyüme yakaladığı, büyümenin de işsizlik oranı üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin 3 buçuk milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığına vurgu yapılarak bu konuda AB için stratejik önemde bir görev üstlendiği yazdı.

İLK DEFA FETÖ BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLANDI

İlk defa FETÖ bir terör örgütü olarak tanımlandı. Ayrıca Ankara'nın demokratik kurumlarini korumak amacıyla almış olduğu önlemlerin de meşru olduğu ifade edildi.

OHAL'E SON VERMENİN ÖNEMİ VURGULANDI

Temel hak ve özgürlükler alanındaki eksikliklere de dikkat çeken Avrupa komisyonu raporunda, olaganüstü hale son vermenin önemine de vurgu yapıldı.

Rapor, Türkiye ile karşıtlığı ile tanınan Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn tarafından değil, Komisyonun birinci başkan yardımcısı olan Frans Timmerman tarafından sunulacak.

(Kaynak: NTV Haber)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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