

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Gürcistan vatandaşlarının vizesiz seyahat etmelerini öngören anlaşma konusunda uzlaşmaya vardı.







Vizesiz seyahat uygulamasının yürürlüğe girmesi, AB'nin kendi içinde yaşadığı uyuşmazlık nedeniyle gecikiyordu.







AB üyeleri ile Avrupa Parlamentosu arasında dün gece yürütülen görüşmeler sonucunda, acil durumlarda vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasını öngören mekanizmanın şartları üzerinde uzlaşma sağlandı.







Avrupa'da birçok ülkede seçim yılına girilmesinden dolayı göç karşıtı partilerden yükselen itirazlar nedeniyle başta Almanya ve Fransa olmak üzere bazı büyük ülkeler, vize anlaşmalarından önce güçlü kontrol mekanizmalarının oluşturulmasını istiyor.







AB hükümetleri adına müzakereleri yürüten Slovakya İçişleri Bakanı Robert Kalinak, "Böyle bir anlaşmaya varmış olmamız, tüm gerekli koşulları yerine getiren diğer ülkelerle de vize serbestisi konusunda ilerleme kaydedilmesinin kapısı açmalıdır" dedi.











kaynak:milliyet