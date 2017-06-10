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ab'den israil'e tepki

AB'DEN İSRAİL'E TEPKİ

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına devam edeceğine ilişkin kararına tepki gösterdi.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:41
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail hükümetinin bu hafta Batı Şeria'da binlerce yerleşim yeri inşa edeceğine ilişkin açıkladığı plan, iki devletli çözüme dayalı barış planını iyice zora sokar nitelikte." ifadeleri yer aldı.



İsrail'in yerleşim yerleri inşasına devam etmesinin, uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, AB'nin İsrail ve Filistin'e anlamlı diyalog çağrısında bulunarak iki devletli çözüm için gereken desteği vermeye hazır olduğu kaydedildi.



 



kaynak:ahaber








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