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AB'den Kripto Para Uyarısı: Değerleri Hakkında Garanti Yoktur

AB'DEN KRİPTO PARA UYARISI: DEĞERLERİ HAKKINDA GARANTİ YOKTUR

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Kripto paralar geleneksel anlamda para birimleri değildir, değerleri hakkında bir garanti yoktur" dedi.

Tarih : 27 Şubat 2018, 11:20
Puan Ver : Ab'den Kripto Para Uyarısı: Değerleri Hakkında Garanti Yoktur(6/10)2

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de kamu ve özel sektör temsilcileriyle kripto paraların etkilerinin görüşüldüğü bir toplantı düzenledikten sonra basına açıklamalarda bulundu. Dombrovskis, "Kripto paralar geleneksel anlamda para birimleri değildir, değerleri hakkında bir garanti yoktur" dedi.

"KÜRESEL BİR HAL ALDI"

Dombrovskis, küresel kripto para ticaretinde Avrupa'nın küçük bir paya sahip olduğuna ve bu konuda G-20 ortaklarıyla uluslararası bir standart belirlemeye çalışacaklarına dikkati çekerek, "Kripto varlık piyasaları, yatırımcılar, tüketiciler ve aracılarla küresel bir hal aldı." diye konuştu.

Toplantıda, kripto paraların finansal piyasalara etkileri, bunlardan doğan risk ve fırsatlarla halka arzlarda yaşanan gelişmelerin ele alındığını anlatan Dombrovskis, "Blok zinciri teknolojileri finansal piyasalar için gelecek vaat ediyor. Bu alanda rekabetçi olmak için Avrupa'nın bu inovasyona kucak açması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"DEĞERLERİNİN GARANTİSİ YOKTUR"

Tüketici ve yatırımcıları kripto paraların riskleri konusunda açık bir biçimde ve sıklıkla uyarmanın önemine işaret eden Dombrovskis, "Kripto paralar geleneksel anlamda para birimleri değildir, değerleri hakkında bir garanti yoktur ve önemli ölçüde spekülasyona maruz kalırlar. Bu durum tüketici ve yatırımcıları önemli ölçüde kayıp riskine maruz bırakır." değerlendirmesini yaptı.

Dombrovskis, kripto paralar ve ilgili hizmetlerin mevcut düzenlemelerle ne şekilde denetlenebileceğini ele aldıklarını dile getirdi.

Kripto varlıkların kara para aklama ve yasa dışı eylemlerin finansmanında kullanılma riskleri olduğunu anımsatan Dombrovskis, gerekli adımları atmaya hazır olduklarını vurguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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