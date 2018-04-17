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AB'DEN SERT RAPOR: TÜRKİYE DEV ADIMLARLA BİZDEN UZAKLAŞTI


AB'den sert rapor: Türkiye dev adımlarla bizden uzaklaştı
Tarih : 17 Nisan 2018, 17:30
Puan Ver : Ab'den Sert Rapor: Türkiye Dev Adımlarla Bizden Uzaklaştı(7/10)3

Avrupa Birliği son ilerleme raporunu açıkladı.

Raporda yer alan " Türkiye dev adımlarla bizden uzaklaştı" ifadesi dikkat çekti.

"MÜLTECİ ÇABASI OLAĞANÜSTÜ"

Buna rağmen mülteci politikası nedeniyle Türkiye'ye teşekkür edilirken çabanın olağanüstü olduğu vurgulandı.

FETÖ'YE "TERÖR ÖRGÜTÜ" DEDİLER

Raporda OHAL'e son verilmesi gerektiğine vurgu yapılırken FETÖ'nün ilk kez terör örgütü olarak tanımlanması dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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