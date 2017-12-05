AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail-Filistin arasındaki Kudüs tartışmalarına, "Kudüs iki devletin de başkenti olmalı" diyerek dahil oldu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ikili görüşmenin ardından Brüksel'deki AB Konseyi binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Ortadoğu Barış Süreci, İran ile nükleer anlaşma, Suriye'deki mevcut durum ve Batı Balkanlar'a ilişkin konuları ele aldıklarını söyleyen Mogherini, görüşmenin ikili ilişkilere verilen önemi vurgulama fırsatı sağladığını söyledi.

"KUDÜS, İKİ DEVLETİN DE BAŞKENTİ OLMALI"

AB'nin İsrail-Filistin arasındaki barış sürecinin tekrar başlatılmasını desteklediğini kaydeden Mogherini, "İsrail-Filistin sorununa iki devletli bir çözüm bulanarak tüm tarafların beklentilerinin yerine getirilmesi için Kudüs'ün iki devletin de başkenti olması sağlanmalı." diye konuştu.

NETANYAHU İLE ABBAS BRÜKSEL'DE BİR ARAYA GELECEK

Ortadoğu Barış Süreci'ne zarar verebilecek tüm gelişmelerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Mogherini, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Brüksel'de ağırlayacaklarını duyurdu.

ABD ve AB arasında tarihi bağlar ve ortak değerlere dayanan bir ilişki olduğunu hatırlatan Tillerson, ikili görüşmelerde birçok önemli konuya değindiklerini belirtti.

"KUZEY KORE'YE YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK"

Tillerson, AB'nin Kuzey Kore'ye ilişkin kararlı duruşundan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kuzey Kore'ye yönelik ekonomik baskılar, Kuzey Kore bu yoldan vazgeçene kadar ya da diyalog yolunu seçene kadar devam edecek." açıklamasında bulundu.

"TERÖR NEREDE OLURSA OLSUN ONUNLA SAVAŞACAĞIZ"

ABD'nin AB ile terörle mücadele konusunda da iş birliğine devam edeceğini kaydeden Tillerson, "Terör kafasını nerede çıkarırsa orada ona karşı savaşacağız." ifadesini kullandı.

"İRAN'IN FAALİYETLERİ CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Tillerson, İran konusunu da ele aldıklarını kaydederek, İran'ın nükleer anlaşmaya tam olarak bağlı kalmasının önemine değindi.

İran'ın özellikle Suriye ve Yemen olmak üzere bölgede "istikrarsızlaştırıcı" eylemleri olduğuna dikkati çeken Tillerson, "İran'ın faaliyetleri gözardı edilemez ve cevapsız kalmayacaktır." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada