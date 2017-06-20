AB'DEN TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET
AB Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, 6 Temmuz'da Türkiye'ye geleceği belirtilen Hahn'ın, Türkiye ile 25 Mayıs'ta başlayan ve daha sonra süren görüşmelerin devamı niteliğinde bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Açıklamada, Hahn'ın ziyaretinde Türkiye'nin AB açısından öneminin altının çizileceği kaydedildi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar