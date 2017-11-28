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AB'den Türkiye'ye müjde! Vizesiz seyahatte son aşamaya gelindi

AB'DEN TÜRKİYE'YE MÜJDE! VİZESİZ SEYAHATTE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Avrupa Birliği Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Türkiye ile vizesiz seyahatte son düzlüğe girildiğini açıkladı.

Tarih : 28 Kasım 2017, 14:00
Puan Ver : Ab'den Türkiye'ye Müjde! Vizesiz Seyahatte Son Aşamaya Gelindi(10/10)6

AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Türkiye ile AB arasında süren vizesiz seyahat konusunda müjdenin yakında verilebileceğine işaret etti.

"VİZESİZ SEYAHATİ MÜJDELEMEK İSTİYORUZ"

Uluslararası İşbirliği Platformu'nun bu yıl 8. kez düzenlediği Boğaziçi Zirvesi'nin açılışında konuşan Avramopoulos konuşmasında "Türkiye ile müşterek bir hedef doğrultusunda çalışıyoruz ve Türk vatandaşları için biyometrik pasaport ile vizesiz seyahati müjdelemek istiyoruz kısa süre içinde. Bunun sorumlusu benim zaten. Artık son düzlüğe girdik. Türkiye ile yakın çalışıyoruz, yakın bir iş birliği içinde ve gerekli tüm ihtiyaçları yerine getirmeye çalışıyoruz. Vizelerin kalkması gerçekleştiğinde insanların daha çok temas halinde olmasını sağlayacak, ortaklığımızı daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Avramopoulos ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretini dört gözle beklediğini sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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