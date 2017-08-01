Ab'den Türkiye'ye Yaptırım Uygula Diyen Almanya'ya Tokat Gibi Cevap
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AB'DEN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULA DİYEN ALMANYA'YA TOKAT GİBİ CEVAP


AB'den Türkiye'ye Yaptırım Uygula Diyen Almanya'ya Tokat Gibi Cevap
Tarih : 01 Ağustos 2017, 22:50
Puan Ver : Ab'den Türkiye'ye Yaptırım Uygula Diyen Almanya'ya Tokat Gibi Cevap(10/10)6

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi için AB üyesi ülkelerden halihazırda yetki talep edildiğini, güncellenmiş bir anlaşmanın her iki tarafa da önemli yararlar sağlayacağını bildirdi.

"SPEKÜLASYONLARA YORUM YAPMAYACAĞIZ"

AB Komisyonu'nun günlük basın toplantısında, Almanya'nın Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi çalışmalarının askıya alınması ve Türkiye'ye katılım öncesi fonların dondurulmasını istediğine ilişkin iddialar gündeme geldi.

AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva, spekülasyonlara ilişkin yorumda bulunmayacağını, ancak geçen hafta AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısının yapıldığını hatırlatarak, "Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi bizim (üye ülkelere) teklif ettiğimiz bir şey." dedi.

"TÜRKİYE VE AB İLİŞKİLERİ DEVAM ETMELİ"

Sözcü Carlos Martin Ruiz de Gordejuela ise, AB'nin Türkiye'yle ilişkisinin devam etmesinin son gelişmeler çerçevesinde gerekli olduğunu, katılım fonlarıyla reformlar, temel haklar, hukukun üstünlüğü gibi alanlara odaklanıldığını söyledi.

Komisyonun 2016 sonunda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için AB Konseyinden yetki talep ettiğini hatırlatan Gordejuela, "Komisyon, Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesinin, her iki tarafa da önemli ekonomik yararlar sağlayacağını değerlendiriyor." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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