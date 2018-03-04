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'Abdestsiz sokağa çıkmayın' diye tehdit etmişti, serbest kaldı!

'ABDESTSİZ SOKAĞA ÇIKMAYIN' DİYE TEHDİT ETMİŞTİ, SERBEST KALDI!

"Abdestsiz sokağa çıkmayın, yakında kıyamet kopacak!" diye bağırıp tehditler savuran mafya lideri Çerkes Cengiz çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Tarih : 04 Mart 2018, 21:20
Puan Ver : 'abdestsiz Sokağa Çıkmayın' Diye Tehdit Etmişti, Serbest Kaldı!(5/10)1

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan aranan 'Çerkez Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanması için Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi. Şıklaroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Cengiz Şıklaroğlu ile bir adamının gözaltına alındığı operasyonda, 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

TEHDİTLER SAVURDU

Cengiz Şıklaroğlu adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilirken tehditler savurması dikkat çeken 'Çerkez Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, "Ben örgüte silah yardımı filan yapmadım. Hiç suçum yok. Kardeşlerimin hepinize söylüyorum. Abdestsiz sokağa çıkmayın. Yakında kıyamet kopacak. Ispartalı seni de gül bahçesine gömeceğim. Her şeyim yasal benim" diyerek tehditler savurması dikkat çekti.

SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan Çerkez Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şıklaroğlu, haftada bir gün polis merkezine giderek imza atacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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