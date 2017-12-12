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ABD'li Albay duyurdu: Irak Ordusu ile SDG koordinasyon merkezi kurdu

ABD'Lİ ALBAY DUYURDU: IRAK ORDUSU İLE SDG KOORDİNASYON MERKEZİ KURDU

ABD öncülüğündeki DEAŞ'le Mücadele Koalisyonu Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Irak Ordusu ile SDG'nin Irak-Suriye sınır hattında "Koordinasyon Merkezi" kurduğunu duyurdu.

Tarih : 12 Aralık 2017, 03:50
Puan Ver : Abd'li Albay Duyurdu: Irak Ordusu İle Sdg Koordinasyon Merkezi Kurdu(8/10)4

ABD öncülüğündeki DEAŞ'le Mücadele Koalisyonu Sözcüsü Albay Ryan Dillon, sosyal medya hesabından, Irak Ordusu ile PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin ana unsuru olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin Irak-Suriye sınır hattında "Koordinasyon Merkezi" kurduğunu duyurdu.

KOORDİNASYON MERKEZİ

Dün Irak-Suriye sınırında yapılan görüşme Kürt bölgesi merkezli haber sitelerinden de duyuruldu. Görüşmede Deyrizor'dan geçen Irak-Suriye sınırının güvenliği tartışıldığı ve ortak koordinasyon merkezi kurulmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

BİLGİ AKIŞI

Irak ordusu adına, Irak Cizire Güçleri Genel Komutanı Kasım Muhammed Salih, yardımcısı General Abdul Huseyn, DSG'yi temsilen ise Hasan Kamişlo ile Engizek Halil katıldı. Görüşmede, bölge, terör örgütü DEAŞ'tantamamen temizlenene kadar güvenliğin sağlanabilmesi konusunda sınır güvenliği ve bilgi akışı için sınır hattında ortak koordinasyon merkezi kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

HEYETLER IRAK TARAFINDA BULUŞTU

Sınırın Irak tarafında yapılan görüşmede DEAŞ'ın sonlara doğru geldiğine dikkat çekildi. DEAŞ bitene kadar sınır hattında güvenliğin sağlanabilmesi konusu ele alındı. Sınır güvenliği ve bilgi akışı için sınır hattında ortak koordinasyon merkezi kurulması kararlaştırıldı.

GÖRÜŞME ABD HEYETİ BÖLGEDEYKEN GERÇEKLEŞTİ

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonda bulunan ABD'li, İngiliz ve Fransız askeri temsilcilerinin, YPG'nin ana unsuru olduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve bölgedeki aşiret liderleriyle Suriye'nin Deyrizor kentinde bir araya geldiği güne denk gelmesi dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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