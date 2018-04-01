ABD'Lİ ÇİFTİN HAVUZUNDAN TİMSAH ÇIKTI
ABD'nin Florida eyaletindeki evin yüzme havuzunda, aligator türü bir timsah bulundu. Florida polisi, timsahın video ve fotoğraflarını yayınladı
Florida'nın Nokomis bölgesinde bir evin yüzme havuzunda Alligatoridae familyasına ait bir timsah türü olan aligator bulundu. Ev sahipleri yüzme havuzlarındaki timsahı görünce panikle polisi aradı.
POLİS TİMSAHI HAVUZDAN ÇIKARDI
Polis ekipleri ile olay yerine gelen bir avcı iple timsahı çekerek havuzdan çıkardı. Sarasota County polisi, sosyal medyada timsahın havuzdan çıkarılma anını gösteren bir video ile fotoğraflar yayınladı.
EVLERE SIKLIKLA GİRİYORLAR
Amerika aligatörü, ABD'nin Kuzey Karolina, Güney Karolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Arkansas, Louisiana, Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde bulunuyor. Sulak alanda yaşayan hayvanların evlere girdikleri görülebiliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 'kadınlar Sahneden İndirildi' İddiasına Sert Çıktı: O Hanımlar Ne!
- Meteoroloji Uyardı! Lodos Gece Saatlerine Kadar Devam Edecek
- Vicdansızlar 18 Köpeği Tarım İlacı İle Zehirlemiş
- Düğünde Davetlilere Nikah Şekeri Yerine Köpek Maması Dağıttılar
- Binlerce 'avusturyalı Türk' Sınır Dışı Tehlikesiyle Karşı Karşıya
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Korkunç Cinayet! 17'lik Gaspçı, Atm Önünde Genci Kalbinden Vurdu
- Evinde Beslediği Devasa Kertenkelelere Yem Oldu
- Dünya Haritası Değişecek! İki Avrupa Ülkesi Birleşme Yolunda
- Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Yargılanmasına Karar Verildi
- Savaşın Ayak Sesleri! İki Süper Güç Suriye'de Burun Buruna Geldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar