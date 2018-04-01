ABD'nin Florida eyaletindeki evin yüzme havuzunda, aligator türü bir timsah bulundu. Florida polisi, timsahın video ve fotoğraflarını yayınladı

Florida'nın Nokomis bölgesinde bir evin yüzme havuzunda Alligatoridae familyasına ait bir timsah türü olan aligator bulundu. Ev sahipleri yüzme havuzlarındaki timsahı görünce panikle polisi aradı.

POLİS TİMSAHI HAVUZDAN ÇIKARDI

Polis ekipleri ile olay yerine gelen bir avcı iple timsahı çekerek havuzdan çıkardı. Sarasota County polisi, sosyal medyada timsahın havuzdan çıkarılma anını gösteren bir video ile fotoğraflar yayınladı.

EVLERE SIKLIKLA GİRİYORLAR

Amerika aligatörü, ABD'nin Kuzey Karolina, Güney Karolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Arkansas, Louisiana, Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde bulunuyor. Sulak alanda yaşayan hayvanların evlere girdikleri görülebiliyor.

Kaynak: haberinburada