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Abd'li Çiftin Havuzundan Timsah Çıktı
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ABD'li Çiftin Havuzundan Timsah Çıktı

ABD'Lİ ÇİFTİN HAVUZUNDAN TİMSAH ÇIKTI

ABD'nin Florida eyaletindeki evin yüzme havuzunda, aligator türü bir timsah bulundu. Florida polisi, timsahın video ve fotoğraflarını yayınladı

Tarih : 01 Nisan 2018, 17:40
Puan Ver : Abd'li Çiftin Havuzundan Timsah Çıktı(5/10)1

Florida'nın Nokomis bölgesinde bir evin yüzme havuzunda Alligatoridae familyasına ait bir timsah türü olan aligator bulundu. Ev sahipleri yüzme havuzlarındaki timsahı görünce panikle polisi aradı.

POLİS TİMSAHI HAVUZDAN ÇIKARDI

Polis ekipleri ile olay yerine gelen bir avcı iple timsahı çekerek havuzdan çıkardı. Sarasota County polisi, sosyal medyada timsahın havuzdan çıkarılma anını gösteren bir video ile fotoğraflar yayınladı.

EVLERE SIKLIKLA GİRİYORLAR

Amerika aligatörü, ABD'nin Kuzey Karolina, Güney Karolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Arkansas, Louisiana, Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde bulunuyor. Sulak alanda yaşayan hayvanların evlere girdikleri görülebiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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