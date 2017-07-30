ABD'Lİ DÖVÜŞÇÜ JONES, MAÇINTA RAKİBİNİ ÖLDÜRMEKTEN BETER ETTİ
ABD'li dövüşçü Jon Jones, Karma Dövüş Sanatları maçında Daniel Cormier'i feci şekilde dövdü.
Karma Dövüş Sanatları'nda Jon Jones ile Daniel Cormier karşı karşıya geldi.
ABD'li sporcu Jon Jones, rakibini devirirken adeta öldürmekten beter etti.
Kaynak: haberinburada
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