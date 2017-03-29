Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

ABD'Lİ KOMUTANDAN AVRUPA İÇİN FLAŞ TALEP!


ABD'Lİ KOMUTANDAN AVRUPA İÇİN FLAŞ TALEP!
Tarih : 29 Mart 2017, 09:12
Puan Ver : Abd'li Komutandan Avrupa İçin Flaş Talep!(9/10)8


Scaparrotti, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde ABD'nin Avrupa'daki operasyonları ve askeri pozisyonuyla ilgili soruları yanıtladı.



ABD'nin özellikle kara gücü ve zırhlı birliklerinin Avrupa'da daha fazla görünür olması ve bu bölgeye daha fazla asker göndermesi gerektiğini savunan Scaparrotti, "Bugün Avrupa'da konuşlu tüm kuvvetlerden 60 binden biraz fazla askerimiz var ancak bu rakam sadece bugün (Rusya'yı) caydırmamızı sağlıyor." dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Abd  Li  Komutandan  Avrupa  İçin  Flaş  Talep    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER