ABD'Lİ RAHİPLE İLGİLİ 16 AY SONRA İLK KARAR VERİLDİ
ABD Başkanı Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılanmasına bugün İzmir Şakran T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Kampüsünde başlandı.
İDDİANAMEYİ NOTLARINDAN TAKİP ETTİ
Çok sayıda yabancı basın mensubu da izleyiciler arasında yer aldı. Eşi Norine Brunson da duruşma salonunda sanık yakınlarına ayrılan bölümde oturdu, iddianamenin özetinin okunması sırasında notlarından takip etti.
FENALIK GEÇİRDİ
Duruşma sırasında kısa süreli de fenalık geçiren, rahip Andrew Craig Brunson yerine oturdu. Bir süre dinlenen Brunson, mahkeme başkanının isterse devam etmeyebileceği yönündeki sözlerine karşılık, Brunson, "Sorun Şakran'da değil. Benim kafamda. Tek kişilik odada kalıyorum. Psikolojim bozuldu. Psikiyatri ilaçları kullanıyorum. Başka odaya alınmak istiyorum." dedi.
İFADESİNE KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
Mahkeme başkanı da talebini değerlendirmeye alacaklarını ifade etti. Brunson daha sonra ifadesine kaldığı yerden devam etti.
TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ
Davanın başka bir tarihe ertelendiği duruşmada Andrew Craig Brunson'ın tutukluk halinin devamına hükmedildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Çocuğum Hasta Deyip Polise Silah Doğrulttu! 100 Bin Tl Verin
- Türkiye'ye Akın Etmişlerdi, 3 Günde 778'i Gönderildi
- Ermenistan'da Protestolar Durulmuyor! Göstericiler Parlamentoyu Abluka Altına Aldı
- Polis Yolda Durup Valiye Selam Verdi, Otomobil Çarparak Havaya Savurdu
- Litvanyalı Jurgita Doğum Gününde Müslüman Oldu! İşte Yeni İsmi
EKONOMİ HABERLERİ
- Ünlü Market Zincirinin Ceo'su İstifa Etti
- İşte Dünyanın En Güvenli Otomobili! 15 Yıldır Ölümlü Kazaya Karışmadı
- Etnospor Kültür Festivali'ne Gelene Toki'den Ev Hediye Edilecek
- Toki'nin 185 Lira Taksitle Sattığı Evleri İçin Geceden Kuyruğa Girdiler
- Bim'den Sonra A101 De Satış Rekorları Kıran Telefonu Ucuza Satacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İsrail'den Rusya'ya Tehdit Gibi Cevap: Müsaade Etmeyeceğiz
- Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı
- Hapishane Kavgası Facia İle Sonuçlandı: 7 Ölü, 17 Yaralı
- Aylardır Kayıp Olan Fas Prensesinin Yunanistan'da İnzivaya Çekildiği Ortaya Çıktı
- Fransa'da Hükümet Karşıtları Polisle Çatıştı: 51 Gözaltı
Bu Haberle İlgili Yorumlar