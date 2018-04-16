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ABD'Lİ RAHİPLE İLGİLİ 16 AY SONRA İLK KARAR VERİLDİ


ABD'li rahiple ilgili 16 ay sonra ilk karar verildi
Tarih : 16 Nisan 2018, 22:50
Puan Ver : Abd'li Rahiple İlgili 16 Ay Sonra İlk Karar Verildi(9/10)5

ABD Başkanı Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılanmasına bugün İzmir Şakran T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Kampüsünde başlandı.

İDDİANAMEYİ NOTLARINDAN TAKİP ETTİ

Çok sayıda yabancı basın mensubu da izleyiciler arasında yer aldı. Eşi Norine Brunson da duruşma salonunda sanık yakınlarına ayrılan bölümde oturdu, iddianamenin özetinin okunması sırasında notlarından takip etti.

FENALIK GEÇİRDİ

Duruşma sırasında kısa süreli de fenalık geçiren, rahip Andrew Craig Brunson yerine oturdu. Bir süre dinlenen Brunson, mahkeme başkanının isterse devam etmeyebileceği yönündeki sözlerine karşılık, Brunson, "Sorun Şakran'da değil. Benim kafamda. Tek kişilik odada kalıyorum. Psikolojim bozuldu. Psikiyatri ilaçları kullanıyorum. Başka odaya alınmak istiyorum." dedi.

İFADESİNE KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Mahkeme başkanı da talebini değerlendirmeye alacaklarını ifade etti. Brunson daha sonra ifadesine kaldığı yerden devam etti.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Davanın başka bir tarihe ertelendiği duruşmada Andrew Craig Brunson'ın tutukluk halinin devamına hükmedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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