ABD'de görülen Reza Zarrab davasında 2016'da Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun da ismi yer aldı.

ABD'de görülen Reza Zarrab davasında adı geçenlerin listesi New York Bölge savcısı Joon H. Kim tarafından mahkemeye sunuldu. Mahkemeye sunulan listede en dikkat çeken isim, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'taki hain terör saldırısında şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun ismi oldu. Karakurdu'nun yanı sıra hali hazırda FETÖ ile etkin mücadelede bulunan Adana İl Emniyet Müdürü görevini yürüten Selami Yıldız'ın da ismi mahkemeye sunulan listede geçiyor.

KARAKURDU, JÜRİYE SORULACAK LİSTEDE

Şehit Emniyet Müdürü Karakurdu'nun adı dava dosyasına giren "Case 1:15-cr 00867-RMB Document 359 Filed 11/27/17 Page 10 of 17" başlıklı belgede yer alıyor.

ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜN ADI NEDEN DOSYADA?

Amerikalı savcılar bu isimleri nereden buldu? 17 ve 25 Aralık operasyonunu yapan FETÖ'cü polisler, o dönem yaptıkları suç duyurularını Zarrab davasında delil olarak kullandılar.

O dönem 17-25 Aralık operasyonunda İstanbul Mali Şube'de görevli emniyet amiri FETÖ'cü Mehmet Akif Üner 18 Temmuz 2014'te, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selami Yıldız, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Sıralı ve Şube Müdür Yardımcısı Arzum Nazman hakkında "Anayasa'yı ihlal etmek suretiyle görevi kötüye kullanmak" ile suç duyurusunda bulundu. Üner 18 Temmuz 2014'te verdiği suç duyurusu dilekçesinde aynı zamanda o dönem Mali Şube Müdür Yardımcısı olan Vefa Karakurdu'nun da ismine yer verdi.

Ayrıca FETÖ'den dolayı polislikten ihraç edilen ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Selami Yıldız, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Sıralı, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Arzum Nazman ve Mali Şube Müdür Yardımcısı olan Vefa Karakurdu hakkında 14 Temmuz 2014'te suç duyurusunda bulundu. Vefa Karakurdu yine hedefteydi.

SAVCININ, ŞEHİT OLDUĞUNDAN HABERİ YOK

Amerikalı savcı, 2014'te FETÖ'cülerin şikayetçi olduğu Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu'nun 11 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş-Bursaspor maçından sonra yaşanan hain terör saldırısı sırasında şehit olduğunu ne yazık ki bilmiyor.

O LİSTEDEKİLER TANIK, ŞÜPHELİ, MAĞDUR YA DA MÜŞTEKİ

Amerikan Mahkemesi, elindeki bu dilekçelerde ismi geçen herkesi, dava dosyasına dahil ederek Jüri üyelerine sundu. Eğer gerek duyularsa jüri üyeleri, bu isimlere soru sorabilecek.

Mahkeme başkanı yargıç Richard Berman jüri üyelerine uzun bir liste halinde isimler okuyup tanıyıp tanımadıklarını sordu. Bu uygulamanın asıl amacı ise jüri üyelerinin tarafsız olacaklarını duruşmalar başlamadan mahkeme huzurunda teyit etmek. Listede jürinin mahkeme sürecinde tanık, şüpheli, mağdur ya da müşteki olarak karşılaşacağı isimler yer alıyor.

Kaynak: haberinburada