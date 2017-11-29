Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

ABD'li Savcı FETÖ'den Kopyaladı, Şehit Emniyet Müdürü'nün Adı Zarrab Davasında

ABD'Lİ SAVCI FETÖ'DEN KOPYALADI, ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜN ADI ZARRAB DAVASINDA

ABD'de görülen Reza Zarrab davasında 2016'da Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun da ismi yer aldı.

Tarih : 29 Kasım 2017, 13:30
Puan Ver : Abd'li Savcı Fetö'den Kopyaladı, Şehit Emniyet Müdürü'nün Adı Zarrab Davasında(9/10)5

ABD'de görülen Reza Zarrab davasında adı geçenlerin listesi New York Bölge savcısı Joon H. Kim tarafından mahkemeye sunuldu. Mahkemeye sunulan listede en dikkat çeken isim, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'taki hain terör saldırısında şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun ismi oldu. Karakurdu'nun yanı sıra hali hazırda FETÖ ile etkin mücadelede bulunan Adana İl Emniyet Müdürü görevini yürüten Selami Yıldız'ın da ismi mahkemeye sunulan listede geçiyor.

KARAKURDU, JÜRİYE SORULACAK LİSTEDE

Şehit Emniyet Müdürü Karakurdu'nun adı dava dosyasına giren "Case 1:15-cr 00867-RMB Document 359 Filed 11/27/17 Page 10 of 17" başlıklı belgede yer alıyor.

ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜN ADI NEDEN DOSYADA?

Amerikalı savcılar bu isimleri nereden buldu? 17 ve 25 Aralık operasyonunu yapan FETÖ'cü polisler, o dönem yaptıkları suç duyurularını Zarrab davasında delil olarak kullandılar.

O dönem 17-25 Aralık operasyonunda İstanbul Mali Şube'de görevli emniyet amiri FETÖ'cü Mehmet Akif Üner 18 Temmuz 2014'te, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selami Yıldız, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Sıralı ve Şube Müdür Yardımcısı Arzum Nazman hakkında "Anayasa'yı ihlal etmek suretiyle görevi kötüye kullanmak" ile suç duyurusunda bulundu. Üner 18 Temmuz 2014'te verdiği suç duyurusu dilekçesinde aynı zamanda o dönem Mali Şube Müdür Yardımcısı olan Vefa Karakurdu'nun da ismine yer verdi.

Ayrıca FETÖ'den dolayı polislikten ihraç edilen ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Selami Yıldız, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Sıralı, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Arzum Nazman ve Mali Şube Müdür Yardımcısı olan Vefa Karakurdu hakkında 14 Temmuz 2014'te suç duyurusunda bulundu. Vefa Karakurdu yine hedefteydi.

SAVCININ, ŞEHİT OLDUĞUNDAN HABERİ YOK

Amerikalı savcı, 2014'te FETÖ'cülerin şikayetçi olduğu Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu'nun 11 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş-Bursaspor maçından sonra yaşanan hain terör saldırısı sırasında şehit olduğunu ne yazık ki bilmiyor.

O LİSTEDEKİLER TANIK, ŞÜPHELİ, MAĞDUR YA DA MÜŞTEKİ

Amerikan Mahkemesi, elindeki bu dilekçelerde ismi geçen herkesi, dava dosyasına dahil ederek Jüri üyelerine sundu. Eğer gerek duyularsa jüri üyeleri, bu isimlere soru sorabilecek.

Mahkeme başkanı yargıç Richard Berman jüri üyelerine uzun bir liste halinde isimler okuyup tanıyıp tanımadıklarını sordu. Bu uygulamanın asıl amacı ise jüri üyelerinin tarafsız olacaklarını duruşmalar başlamadan mahkeme huzurunda teyit etmek. Listede jürinin mahkeme sürecinde tanık, şüpheli, mağdur ya da müşteki olarak karşılaşacağı isimler yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Li  Savcı  Fetö  Den  Kopyaladı  Şehit  Emniyet  Müdürü  Nün  Adı  
Zarrab  Davasında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER