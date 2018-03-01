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ABD'li Senatör İsrail'in Savaş Planını Açıkladı: Bir Sonraki Savaş Güney Lübnan'da Olacak

ABD'Lİ SENATÖR İSRAİL'İN SAVAŞ PLANINI AÇIKLADI: BİR SONRAKİ SAVAŞ GÜNEY LÜBNAN'DA OLACAK

Lübnan'dan İsrail'e füze fırlatılmasıyla ilgili konuşan ABD'li senatör Lindsey Graham, "Bir sonraki savaş Güney Lübnan'da olacak." dedi.

Tarih : 01 Mart 2018, 17:30
Puan Ver : Abd'li Senatör İsrail'in Savaş Planını Açıkladı: Bir Sonraki Savaş Güney Lübnan'da Olacak(10/10)6

İsrail'in Haaretz gazetesi, ABD'li senatör Lindsey Graham'ın ülkeyi ziyaretiyle ilgili detayları bugün paylaştı. Habere göre, diğer ABD'li meclis üyeleriyle birlikte İsrail'e giden Graham, yetkililerin kendisine Lübnan Hizbullahıyla ilgili verdiği bilgiyi anlattı.

"BİR SONRAKİ SAVAŞ GÜNEY LÜBNAN'A OLACAK"

Graham, Lübnan yönetiminde çok kuvvetli olan örgütün İsrail'e füze fırlatmasıyla ilgili olarak "Eğer bu tehdit devam ederse; yani havaalanını vurabilen füzeler yapmaya ve İsrail Devleti'ne zarar verirlerse, içeri girmek zorunda kalacaklarını şüpheye kuşku bırakmayacak şekilde söylediler. Bir sonraki savaş Güney Lübnan'da olacak" dedi.

"ULUSLARARASI TOPLUMU VE TRUMP'I TEST EDİYORLAR"

ABD'li senatör, İran destekli Hizbullah'ın Lübnan'da hassas silah fabrikası yaptığını duyuran Ocak tarihli rapora da atıfta bulundu. Tahran'ı hedef alarak, "Uluslararası toplumu ve Trump'ı test ediyorlar" diye konuştu.

"SİLAH VE DİPLOMATİK DESTEK İSTEDİLER"

Graham, İsrailli yetkililerin, İran'a ve desteklediği gruplara karşı, kendilerinden silah ve diplomatik destek istediğini de belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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