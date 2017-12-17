ABD'Lİ SENATÖR: KUZEY KORE'NİN YENİ NÜKLEER DENEMESİ YÜZDE 70 SAVAŞ BAŞLATIR
Kuzey Kore'nin yeni nükleer deneme gerçekleştirmesi durumunda savaş olasılığının yüzde 70 olduğunu belirten ABD'li senatör Graham, ''Trump, Kuzey Kore'ye saldırmak zorunda kalacak'' dedi.
Cumhuriyetçi senatör Graham, ABD ile Kuzey Kore arasında savaş olasılığını, Pyongyang'ın yeni nükleer deneme gerçekleştirmesi durumunda, yüzde 70 olarak değerlendirdi.
"ZAMAN TÜKENİYOR"
The Atlantic dergisine konuşan Cumhuriyetçi Güney Karolina senatörü Lindsey Graham, "Askeri çözüme başvuracağımızın olasılığı 10'da 3. Eğer Koreliler ek, yani yedinci nükleer deneme gerçekleştirirse olasılığı yüzde 70 olarak değerlendirirdim" dedi.
"Zaman tükeniyor" diyen Graham, "Hiçbir şey değişmezse Trump Kuzey Kore'ye saldırmak zorunda kalacak" diye ekledi.
"SAVAŞTAN KAÇINMAK İÇİN TÜM SEÇENEKLERİ DÜŞÜNMELİYİZ"
Sputnik'in haberine göre askeri çözüm altında nokta vuruş değil "rejime karşı geniş kapsamlı savaşı" kastettiğini kaydeden senatör, diğer yandan Pyongyang ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Graham, "Savaştan kaçınmak için tüm seçenekleri düşünmeliyiz. Zamanımızın tarihini yazdıklarında, "Hey, Lindsey Graham bu adamla konuşmayı denemedi bile" demelerini istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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