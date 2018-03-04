Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

ABD'nin açığını bulan Beyaz şapkalı Türk hackerdan Afrin mesajı!

ABD'NİN AÇIĞINI BULAN BEYAZ ŞAPKALI TÜRK HACKERDAN AFRİN MESAJI!

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı NSA'nın açığını bulan beyaz şapkalı Türk hacker Kürşat Oğuzhan Akıncı, sunuculara 'Zeytin Dalı' ve 'Afrin şehitleri' şeklinde iki mesaj bıraktı.

Tarih : 04 Mart 2018, 14:40
Puan Ver : Abd'nin Açığını Bulan Beyaz Şapkalı Türk Hackerdan Afrin Mesajı!(6/10)2

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (National Security Agency-NSA) web sunucusunda 2017 yılında kritik seviyeli güvenlik açığı tespit eden hacker Kürşat Oğuzhan Akıncı, NSA'nın web sunucularında yeni bir açık buldu. Ödül avcılığı programı kapsamında güvenlik zaafiyetini tespit eden Akıncı, NSA'nın sunucularına 'Zeytin Dalı' ve 'Afrin şehitleri' şeklinde iki mesaj bıraktı. NSA, 2017 yılında sunucularında kritik seviyeli açık tespit eden Akıncı'ya teşekkür etmiş, 4 ay sonra Türk hackerdan açığın kapatıldığına ilişkin onay talep etmişti.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞININ AÇIĞINI BULDU

Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na bağlı Savunma Teknolojileri Mühendislik Anonim Şirketi'nde Siber Güvenlik Uzmanı olarak görev yapan Kürşat Oğuzhan Akıncı (26), ikinci kez Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Güvenlik Ajansı'nın web sunucularında kritik seviyeli güvenlik açığı tespit etti. Açığı belgelemek için www.nsa.gov internet sitesine sızma anının ekran görüntüsünü alan Akıncı, NSA'nın veritabanına sızarak güvenlik açığını dünyaca ünlü 'Hackerone' ödül avcılığı platformu aracılığı ile Amerika Savunma Bakanlığı'na bildirdi.

AFRİN ŞEHİTLERİ MESAJI

Ödül avcılığı programı kapsamında NSA'de güvenlik zaafiyeti bulan beyaz şapkalı hacker (bilgisayar dünyasının kötü adamları ile aynı bilgi ve beceriye sahip, iyi niyetli güvenlik uzmanı) Kürşat Oğuzhan Akıncı, sitenin yönetici paneline 'Zeytın Dalı' ve 'Afrin şehitleri' şeklinde iki mesaj bıraktı. Akıncı, ekip liderliğini yaptığı Blackbox Siber Mücadele Takımı'nın resmi twitter hesabında da NSA'nın sitesine bıraktığı mesajın görsellerini paylaştı. Siber uzayda alınan bir hasarı, bombaların dahi yaratamayacağını belirten Akıncı, "Siber savaşlar, asitmetrik bir savaş türüdür. Ülkelerin 5'inci harekat ortamı olarak kabul ettiği siber uzayda, ülkemizin kendisini iyi bir şekilde konumlandırması gereklidir" dedi.

İSTİHBARAT AJANSI'NIN SİTESİNE DE GİRDİ

Kürşat Oğuzhan Akıncı, ayrıca Amerika Savunma İstihbarat Ajansı'nın, (Defense Intelligence Agency) sitesinde bulduğu açık ile kullanıcıları farklı web sitelerine yönlendirebileceğini ifade etti. Akıncı, 'open redirect' ismi verilen güvenlik açığını kullanarak, Savunma İstihbarat Ajansı'nın resmi internet sitesi olan www.dia.mil sitesini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı harekatına ilişkin açıklamasının olduğu saygaya yönlendirdiği fotoğrafları da paylaştı. Akıncı, Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'un ödül avcılığı programı kapsamında bulduğu kritik seviyeli zaafiyetleri, hackerone ödül avcılığı platformu aracılığı ile ilgili kurumlara da bildirdi.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞINDAN TEŞEKKÜR ROZETİ ALMIŞTI

Beyaz şapkalı Türk hacker Kürşat Oğuzhan Akıncı, 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Güvenlik Ajansı'nın web sunucularında kritik seviyeli güvenlik açığı tespit etmiş, NSA'nın personel bilgilerinin tutulduğu veritabanına sızarak güvenlik açığını dünyaca ünlü 'Hackerone' ödül avcılığı platformu aracılığı ile Amerika Savunma Bakanlığı'na bildirmişti. Bildirimden 4 ay sonra güvenlik açığını kapatan NSA, e-mail yoluyla Türk hacker Akıncı'dan açığın kapatıldığına dair onay talep etmiş, NSA'nın web sunucularını inceleyen Akıncı, açığın kapatıldığını onaylayıp Amerikan Savunma Bakanlığı'na geri bildirimde bulunmuştu. Amerika Savunma Bakanlığı, bunun üzerine güvenlik zaafiyetinin kapatıldığını onaylayan Akıncı'ya teşekkür ederek, 2 teşekkür rozeti vermişti. Güvenlik zaafiyetinin kabul edilmesi üzerine Türk hacker Akıncı'nın ismi 'hall of fame' ismi verilen teşekkür listesine eklenirken, Akıncı Ulusal Güvenlik Ajansı'nın teşekkür edilenler listesinde dünyadaki 67'nci kişi sıralamasında yer almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Nin  Açığını  Bulan  Beyaz  Şapkalı  Türk  Hackerdan  Afrin  Mesajı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER