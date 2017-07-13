Almanya ve ABD, Türkiye'deki vatandaşlarına darbe girişiminin yıl dönümünde etkinliklerin olacağını belirterek seyahat uyarısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında güncellenen seyahat ve güvenlik uyarısında, ülke genelinde gösteri ve büyük etkinlikler olabileceği ifade edildi. Açıklamada, Türkiye'ye gidecek Alman vatandaşlarının politik gösteriler ve büyük kalabalıklardan uzak durmaları da istenildi.

"KALABALIKTAN UZAK DURUN"

Seyahat uyarısında, "15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi anısına 15 Temmuz'a kadar ülke genelinde etkinlikler, toplantılar ve kitlesel mitingler planlanmaktadır. Güvenlik durumunun gerginliği göz önüne alındığında, seyahat edeceklere genel olarak kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edilir" ifadelerine yer verildi.

"OHAL HALEN YÜRÜRLÜKTE"

Açıklamada, darbe girişimi sonrasında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği ve halen yürürlükte olduğu bilgisi de eklendi.

ABD DE UYARDI

Benzer bir uyarı da ABD'den geldi.

Ankara büyükelçiliğinin internet sitesinde yer alan uyarıda, anma etkinliklerine değinilerek şunlar ifade edildi:

"Türkiye'deki ABD Temsilciliği bilgilendiriyor ki, 15 Temmuz ve önceki günlerde, darbe girişimi yıldönümüyle ilgili olarak ülke genelinde hükümet ve hükümet dışı organizasyonlarla halka açık yerlerde toplantı ve gösteriler gibi büyük etkinlikler gerçekleşebilir. Türkiye'deki ABD Temsilciliği, Türkiye'de seyahat eden veya yaşayan ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya ve gösterilerle büyük kalabalıklardan uzak durmaya çağırıyor."

Kaynak: haberinburada