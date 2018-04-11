ABD'NİN ARDINDAN FRANSA'DAN DA SURİYE'YE SALDIRI SİNYALİ GELDİ!
Trump'tan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron'da saldırı sinyali geldi. Macron, ülkesinin Suriye'ye askeri müdahalede bulunması halinde hedefinin kimyasal silah kapasitesi olacağını belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Suriye'ye askeri müdahalede bulunması halinde hedefinin kimyasal silah kapasitesi olacağını söyledi.
FRANSA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ ŞAM REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH KAPASİTESİ OLACAK
Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la Paris'te yaptığı görüşmenin ardından Suriye ile ilgili açıklamalar yaptı. Fransa'nın Suriye krizinin tırmanmasını istemediğini söyleyen Macron, ancak Fransa'nın Suriye'ye olası bir askeri müdahalesinde hedefin Şam rejiminin kimyasal silah kapasitesi olacağını belirtti.
FRANSA, ABD VE İNGİLTERE İLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE
Fransa'nın şu sıralar ABD ve İngiltere gibi ortaklarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu söyleyen Macron, Suriye konusundaki kararı önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını ifade etti.
PRENS SELMAN DA ÜLKESİNİN OLASI MÜDAHALEDE YER ALABİLECEĞİNİ AÇIKLADI
Prens Muhammed bin Selman da Paris'te yaptığı açıklamada, Suriye'nin kimyasal silah kapasitesinin hedef alınacağı olası bir uluslararası müdahalede ülkesinin de yer alabileceğini söyledi. Bin Selman, "Koşullar bunu gerektirirse, bu olabilir" dedi.
Kaynak: haberinburada
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