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ABD'nin BM Temsilcisinin Füze Çıkışı Sonrası BAE'den İran'a Karşı Koyma Çağrısı

ABD'NİN BM TEMSİLCİSİNİN FÜZE ÇIKIŞI SONRASI BAE'DEN İRAN'A KARŞI KOYMA ÇAĞRISI

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'in Yemen'den Suudi Arabistan'a fırlatılan füzelerin İran yapımı olduğunu açıklamasından sonra BAE, İran'a karşı koyma çağrısı yaptı.

Tarih : 17 Aralık 2017, 13:30
Puan Ver : Abd'nin Bm Temsilcisinin Füze Çıkışı Sonrası Bae'den İran'a Karşı Koyma Çağrısı(9/10)5

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı ENA'nın haberine göre, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in "inkar edilemez" kanıtların, İran'ın Yemen'de Husilere füze tedarik ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini ortaya koyduğu yönündeki sözlerinin ardından BAE Dışişleri Bakanlığından bir açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, uluslararası topluma İran'ın oluşturduğu tehdide daha güçlü karşı koyma çağrısı yapılarak, BAE'nin müttefikleri ile BM kararlarıyla uyumlu adımlar atmaya hazır olduğu belirtildi.

"MEZHEP EKSENLİ ŞİDDETİ KÖRÜKLÜYOR"

Açıklamada, "Washington'un sunduğu deliller, İran'ın BM'ye yönelik yükümlülüklerini ihlal ettiği, bölgede silah ve silah ticaretinin yayılmasında rol oynadığı noktasında şüpheye yer bırakmıyor. İran'ın Husilere ve diğer başka vekillerine gönderdiği gayrimeşru silah, füze ve insansız hava araçları, mezhep eksenli şiddeti körüklüyor, sivilleri tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, BAE ve koalisyondaki müttefiklerinin, Yemen'deki illegal silah depoları üzerinde yıkıcı etkiler bıraktığı aktarıldı.ABD TEMSİLCİSİ İLK KEZ İSİM VERDİ: RİYAD'A FIRLATILAN FÜZE İRAN YAPIMI

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, dün yaptığı açıklamada, "inkar edilemez" kanıtların, İran'ın Yemen'de Husilere füze tedarik ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini ortaya koyduğunu belirtmişti.

Washington'da bir askeri üste füze parçalarını gösteren Haley, Yemen'de Husi militanlar tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan füzelerin parçaları da dahil son zamanlarda ortaya çıkarılan kanıtları sunmuştu.

Füze parçalarında İran'da üretildiğini gösteren işaretler bulunduğunu kaydeden Haley, bu parçaların İran'da üretilen silahlara özgü teknik özellikler taşıdığını ileri sürmüş ve bu durumun, BMGK kararlarının "bariz ihlali" olduğunu vurgulamıştı.

SUUDİ ARABİSTAN AÇIKLAMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Suudi Arabistan da Haley'in açıklamalarını memnuniyetle karşılamış, uluslararası toplumdan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması için acil harekete geçmesini ve düşmanca saldırıları nedeniyle İran rejimini yargılamasını talep etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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