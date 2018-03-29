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ABD'NİN DESTEĞİYLE PKK'NIN KURDUĞU PARTİYE BAŞBAKAN'DAN SERT TEPKİ!


ABD'nin desteğiyle PKK'nın kurduğu partiye Başbakan'dan sert tepki!
Tarih : 29 Mart 2018, 10:00
Puan Ver : Abd'nin Desteğiyle Pkk'nın Kurduğu Partiye Başbakan'dan Sert Tepki!(9/10)5

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu. Rakka'da ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin kurduğu "Suriye Gelecek Partisi" ile ilgili konuşan Yıldırım, "Bu örgütler proje örgütleridir. Biz bunlara bazen taşeron örgütler diyoruz. Parayı kim verirse ona hizmet ediyorlar." diyerek sert çıktı.

Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

90'lı yılların başında yaşanan büyük acıların izleri hala hepimizin hafızasındadır. Dolayısıyla Balkanlarda benzer bir sıkıntının, krizin, kaosun yaşanmaması için bölgedeki bütün ülkelere ortak sorumlulukla hareket etme görevi düşüyor. Türkiye olarak biz Balkanların huzuru, istikrarı için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz.

"PARAYI KİM ERİRSE ONA HİZMET EDİYORLAR"

Bu örgütler proje örgütleridir. Kendi iradeleri ile ortaya çıkmayan örgütlerdir. Bu örgütler birilerinin amaçlarına hizmet etmek amaçlı geliştirilmiş örgütlerdir. Biz bunlara bazen taşeron örgütler diyoruz. Bu tabir MGK bildirisinde yer aldı. Parayı kim verirse ona hizmet ediyorlar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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