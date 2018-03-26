ABD'NİN 'GENERAL' TERÖRİSTİ, KESKİN NİŞANCILAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ!
ABD'nin "general" dediği, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç yöneticisi Şervan Derviş'in keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
PKK'nın sözde Münbiç yöneticisi Şervan Derviş keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü öne sürülüyor. Elebaşı Şervan Derviş, terör örgütü tarafından birçok kirli iş için görevlendirilmiş Kandil'in talimatıyla bazen 'sözcü', bazen de 'komutan' kılığına girmişti.Son olarak PKK/PYD'nin Münbiç'te kurduğu sözde askeri meclisin sözcüsü olarak atanmıştı. Bu nedenle PKK içinde 'joker' olarak biliniyordu. İşgal altındaki Münbiç'i ziyaret eden ABD'li Korgeneral Paul E. Funk'la birlikte poz verip Türkiye'ye tehditler savurması ise büyük tepki çekmişti.
GÖĞSÜNDEN İKİ KURŞUN
İddiaya göre, ABD'nin 'general' olarak tanımladığı terörist Derviş, önceki gece PKK/PYD'nin Münbiç'teki sözde ana karargâhına gitmek için aracına binmeye çalıştığı sırada, kurşunların hedefi oldu. Derviş, kimliği belirlenemeyen bir keskin nişancı tarafından göğsünden 2 kez vuruldu. Teröristbaşının korumalarının hedef olmaktan korktukları için bir süre Derviş'e müdahalede bulunamadığı öğrenildi.
ERBİL'E GÖTÜRÜLDÜ
Şervan Derviş, daha sonra korumaları tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Örgüt 'ağır yaralı', yerel kaynaklar ise öldüğü bilgisini geçti. Kandil'in talebi üzerine Derviş'in Erbil'e götürüldüğü ve Barzani'ye bağlı güçlerin hastane etrafında kuş uçurtmadığı öne sürüldü.
KATLİAMLARIYLA BİLİNİYOR
ABD silahlarına ve askerlerine güvenen PKK/PYD'li terörist Derviş, Münbiç'e harekâta hazırlanan Türkiye'yi tehdit etmeye kalkmıştı. Tıpkı Afrin'den ardına bile bakmadan kaçan teröristler gibi, "Müdahale olursa, Türk askerine cehennemi yaşatırız" demişti. Münbiç'te Arap halkı katlederek etnik temizlik yapan terörist, Ayn el Arap ve Tel Abyad'dan Türkiye'ye yönelik saldırıların da baş faillerinden biri olarak biliniyor.
MÜNBİÇ'TE EĞİTİP AFRİN'E YOLLADILAR
Şervan Derviş, Twitter adresinden ABD'liler tarafından Münbiç'te eğitilen teröristlerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu teröristlerin Afrin'de Mehmetçik'e saldırılar düzenlediği ortaya çıkmıştı.
ABD'LİLERLE ŞOV YAPTI
DEAŞ'la mücadele adı altında PKK tarafından işgal edilen bölgelere 20'ye yakın üs kuran ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrin'den sonra sıra Münbiç'e de gelecek" açıklamasının ardından büyük panik yaşamıştı. Bu nedenle ABD'li Korgeneral Paul E. Funk bölgeye giderek terörist başı Derviş'le poz vermiş ve "Bizi vurursanız agresif şekilde karşılık veririz" diyerek Türkiye'yi tehdit etmişti. (Kaynak: A haber)
Kaynak: haberinburada
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