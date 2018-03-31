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ABD'nin Gönderme Kararı Aldığı Rus Diplomatlar Washington Büyükelçiliği'nden Ayrıldı

ABD'NİN GÖNDERME KARARI ALDIĞI RUS DİPLOMATLAR WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AYRILDI

ABD'nin, ülkesinden gönderme kararı aldığı Rus diplomatların ilk grubu, Washington Büyükelçiliği'nden ayrıldı. Rusya diplomatlarını Washington'dan almak için 2 uçak gönderdi.

Tarih : 31 Mart 2018, 22:20
Puan Ver : Abd'nin Gönderme Kararı Aldığı Rus Diplomatlar Washington Büyükelçiliği'nden Ayrıldı(5/10)1

ABD'nin eski bir Rus casusun İngiliz topraklarında zehirlenmesi olayında İngiltere'yle dayanışma adına 'istenmeyen kişi' ilan ettiği Rus diplomatlardan oluşan ilk grup, havalimanına gitmek üzere Washington Büyükelçiliği'nden ayrıldı.

RUS DİPLOMATLAR GERİ DÖNÜYOR

Rus diplomatları taşıyacak ikinci bir otobüsünse yerel saatle 15.00'te (TSİ 22.00) Washington Büyükelçiliği'nden havalimanına hareket etmesi bekleniyor.

DİPLOMATLARI ALMAK İÇİN 2 UÇAK GÖNDERİLDİ

Diplomatların aileleri de dâhil olmak üzere bugün Washington'dan toplam 171 kişi ayrılacak. Rus diplomatları Washington'dan almak için 2 uçak gönderildi. Uçaklardan birinin dönüş yolunda New York'a uğrayıp oradan da 14 aile alacağı belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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