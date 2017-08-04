Yemen'de, ABD'ye ait insansız hava aracının hedef aldığı minibüsün sahibi hayatını kaybetti, iki kızı ise şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yemen'in doğusundaki Marib kentinde ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) bir minibüsü hedef almasıyla bir baba hayatını kaybederken, iki kızı yaralandı.

BABA ÖLDÜ, İKİ KIZI ŞARAPNEL PARÇALARIYLA YARALANDI

Yemen'in doğusundaki Marib kentinde, ABD'ye ait insansız hava aracının bir minibüsü hedef alması sonucu minibüs sahibi hayatını kaybetti, iki kızı ise yaralandı. Yetkililer, minibüsün evin önünde park halindeyken olayın gerçekleştiğini, adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini ve evde bulunan iki kızının da şarapnel parçalarıyla yaralandığını bildirdi.

Kaynak: haberinburada