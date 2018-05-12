Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska yakınlarında Kuzey Amerika Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne giren Rusya'ya ait iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına ABD savaş uçaklarınca önleme yapıldığını açıkladı.

RUS BOMBARDIMAN UÇAKLARINA ÖNLEME YAPILDI

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na yazılı açıklama açıklama yapan NORAD sözcülerinden Binbaşı Andrew Hennessy, yerel saatle 10.00'da Rus Hava Kuvvetlerine bağlı iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına NORAD'a bağlı F-22 uçaklarının önleme yaptığını belirtti.

RUS UÇAKLARI BATIYA DOĞRU İLERLEDİ

Söz konusu bombardıman uçaklarının Alaska kıyılarına yakın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne girdiği bilgisini paylaşan Hennessy, F-22 uçaklarının bombardıman uçaklarının Aleutian zincir adaları üzerinden batıya doğru yönelene kadar önleme yapmaya devam ettiğini bildirdi.

"RUS UÇAKLARI DAHA ÖNCE KUZEY AMERİKA'YA GİRMEMİŞTİ"

Hennessy, "Rus bombardıman uçakları daha önce Kuzey Amerika egemen hava sahasına girmemişti." ifadelerini kullandı.

NORAD'ın Kuzey Amerika'da hava ile uzay uyarı ve kontrol misyonu ile görevli olduğunu kaydeden sözcü, Komutanlığın bölgeyi izlemeye devam ettiğini belirtti.

ABD UÇAK GEMİSİ ADIM ADIM TAKİP EDİLİYOR

Gemisavar füze kompleksi 'Uran' ile donatılmış Rus Yaroslav Mudrıy fırkateyninin Akdeniz'in doğusunda görev yapan ABD'ye ait USS Harry Truman uçak gemisini adım adım takip ettiği belirtildi.

İLK KEZ 2 YIL ÖNCE KARŞI KARŞIYA GELDİ

İngiliz ITV televizyonunun haberine göre ilk kez 2 yıl önce karşı karşıya gelen Yaroslav Mudrıy ve USS Harry Truman, Akdeniz'in doğusunda yeniden aynı karede yer aldı.

ITV'nin USS Harry Truman'ı ziyaret eden muhabiri, Rus fırkateynin ABD uçak gemisinin her adımını takip ettiğinin açık şekilde görüldüğünü ifade etti.

HAVA SAVUNMA VE TANIMLAMA BÖLGESİ KAVRAMI

Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi/HSTB (Air Defense Identification Zone/ADIZ) uçan cisimlerin ulusal hava sahasına girmeden önce tespit ve kontrol edilebilmesi amacıyla çizilmiş ve ulusal sınırlar dışına uzanan hava bölgesi şeklinde tanımlanabilir. Bu kavram ilk olarak 1950 yılında ABD tarafından kullanılmıştır. Soğuk Savaş sırasında Sovyetler'den gelecek ani bir saldırıya maruz kalmamak adına ABD, ilk HSTB'yi ilan etmiştir. Bugün Amerika'nın açıkladığı beş HSTB bulunmaktadır: Doğu sahili, Batı sahili, Alaska, Hawaii ve Guam. ABD dışında aralarında Güney Kore, Hindistan, İngiltere, Japonya, Norveç, Pakistan ve Tayvan'ın da bulunduğu yaklaşık 20 ülke HSTB ilan etmiş durumdadır.

KENDİ HAVA SAHASINA GİRMEDİĞİ MÜDDETÇE TAKİP ETMEKTEDİR

HSTB, ilgili ülkeye muhtemel tehlikeleri önceden saptama ve önleyici tedbirler alma fırsatı sağlamaktadır. Bu bağlamda söz konusu hava sahasına giren herhangi bir uçağın tanımlama kurallarına (uçuş planı, telsiz bağlantısı, logo bilgileri, vs) uyması beklenmektedir. Uçan bir cisim bir ülkenin HSTB'sine yaklaştığında ve talimata uygun bildirimde bulunmadığında savaş uçakları takibe başlamakta ve o cismi kendi hava sahasına girmediği sürece takip etmektedir. Pek çok ülke HSTB'sinden geçen sivil uçaklardan tanımlama talebinde bulunmamaktadır.

HSTB'NİN KAZA RİSKİNİ AZALTMAK GİBİ GETİRİLERİ MEVCUTTUR

Güvenlik konusundaki hassasiyetlerin bir sonucu olan HSTB'nin, kaza riskini azaltmak, uyuşturucu ticaretiyle mücadele etmek, arama-kurtarma faaliyetlerini kolaylaştırmak gibi getirileri de mevcuttur. Bununla birlikte hava sahası ve Uçuş Bilgi Bölgesi (Flight Information Region/FIR) kavramlarından farklı olan HSTB'nin uluslararası hukukta yok hükmünde olduğunun altını çizmek gerekir. Yani uluslararası hukuk tarafından yasaklanmamakla birlikte Münhasır Ekonomik Bölge gibi uluslararası antlaşma ve sözleşmelere konu bir kavram da değildir.

Kaynak: haberinburada