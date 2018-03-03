Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

ABD'nin Küba Baharı Kısa Sürdü! Artık Üst Düzey Diplomat Gönderilmeyecek

ABD'NİN KÜBA BAHARI KISA SÜRDÜ! ARTIK ÜST DÜZEY DİPLOMAT GÖNDERİLMEYECEK

Geçtiğimiz yıl Havana'da üst düzey diplomatların şüpheli biçimde rahatsızlanmaları nedeniyle ABD, bundan sonra Küba'ya üst düzey diplomat göndermeme kararı aldı.

Tarih : 03 Mart 2018, 16:20
Puan Ver : Abd'nin Küba Baharı Kısa Sürdü! Artık Üst Düzey Diplomat Gönderilmeyecek(10/10)6

ABD, Küba'ya üst düzey diplomat göndermeyeceğini açıkladı.

ABD'nin geçen yıl Havana'daki üst düzey diplomatlarını etkileyen "sağlık sorunları" nedeniyle yüzde 60'ını Küba'dan çekme kararını daimi ve kalıcı hale getirmeye hazırlandığı belirtildi.

SADECE MEMURLAR GÖNDERİLECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Küba'dan 6 ay önce geçici olarak çekilen diplomatları geri gönderilmesi için sürenin Pazar günü sona erdiği ve sadece memurların gönderileceği belirtilirken, üst düzey diplomatların artık gönderilmeyeceği bildirildi.

AİLE ÜYELERİ MEMURLARA EŞLİK EDEMEYECEK

Öte yandan Küba'da yeni görev alacak memurlara, aile üyelerinin eşlik etmeleri de yasaklanacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Nin  Küba  Baharı  Kısa  Sürdü  Artık  Üst  Düzey  Diplomat  Gönderilmeyecek  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER