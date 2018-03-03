ABD'NİN KÜBA BAHARI KISA SÜRDÜ! ARTIK ÜST DÜZEY DİPLOMAT GÖNDERİLMEYECEK
Geçtiğimiz yıl Havana'da üst düzey diplomatların şüpheli biçimde rahatsızlanmaları nedeniyle ABD, bundan sonra Küba'ya üst düzey diplomat göndermeme kararı aldı.
ABD, Küba'ya üst düzey diplomat göndermeyeceğini açıkladı.
ABD'nin geçen yıl Havana'daki üst düzey diplomatlarını etkileyen "sağlık sorunları" nedeniyle yüzde 60'ını Küba'dan çekme kararını daimi ve kalıcı hale getirmeye hazırlandığı belirtildi.
SADECE MEMURLAR GÖNDERİLECEK
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Küba'dan 6 ay önce geçici olarak çekilen diplomatları geri gönderilmesi için sürenin Pazar günü sona erdiği ve sadece memurların gönderileceği belirtilirken, üst düzey diplomatların artık gönderilmeyeceği bildirildi.
AİLE ÜYELERİ MEMURLARA EŞLİK EDEMEYECEK
Öte yandan Küba'da yeni görev alacak memurlara, aile üyelerinin eşlik etmeleri de yasaklanacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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