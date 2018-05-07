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Abd'nin Kudüs Büyükelçiliği Yazılı Tabelalar Asıldı
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abd'nin kudüs büyükelçiliği yazılı tabelalar asıldı

ABD'NİN KUDÜS BÜYÜKELÇİLİĞİ YAZILI TABELALAR ASILDI

Donald Trump'ın Amerika büyükelçiliğin Kudüs'e taşınma kararının ardından büyük bir değişiklik yapıldı. Kudüs'te üzerinde 'ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği' yazısının bulunduğu tabelalar caddelere yerleştirildi.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 12:40
Puan Ver : Abd'nin Kudüs Büyükelçiliği Yazılı Tabelalar Asıldı(9/10)6


Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, Kudüs'te bugün üzerinde 'ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği' yazısının bulunduğu yol işaretlerinin dikildiğini aktardı. Tabelalar, İbranice, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlandı.



TABELALAR YOLLARA YERLEŞTİRİLDİ



ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliğin Kudüs'e taşınma kararının ardından, bugün Kudüs'te yeni gelişmeler yaşandı.



'ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği' yazısının bulunduğu İngilizce, İbranice ve Arapça dillerindeki tabelalar Kudüs'ün güneyindeki yollara yerleştirildi.



Filistinliler ve tüm dünyanın büyük tepkisini çeken büyükelçiliğin, 14 Mayıs'ta açılması planlanıyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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